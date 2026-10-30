Millonarios recibe buenas noticias: tres jugadores avanzan hacia su regreso a las canchas

Jorge Arias y Carlos Sarabia ya trabajan con normalidad, mientras Jhomier Guerrero continúa con su proceso de recuperación.

Millonarios entregó un nuevo reporte sobre la actualidad médica de su plantilla, con novedades positivas para el cuerpo técnico de Alberto Gamero de cara a los próximos compromisos de la Liga . El equipo bogotano informó sobre los avances de cuatro futbolistas que venían trabajando en sus respectivos procesos de recuperación y readaptación física.

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Una de las principales novedades es la de Jorge Arias, quien ya superó una parte importante de su proceso de rehabilitación y se encuentra entrenando con el resto del grupo. El defensor había sufrido una fractura en el cuarto dedo del pie derecho durante el compromiso frente a Independiente Medellín, situación que lo obligó a iniciar un proceso de recuperación que se extendió durante varias semanas.

Por su parte, Carlos Sarabia también representa una noticia positiva para el conjunto capitalino. El lateral ya trabaja con normalidad junto a sus compañeros, después de superar la lesión de aductores que lo había mantenido alejado de la actividad competitiva y en proceso de rehabilitación.

Otro de los jugadores que presenta avances es Samuel Martín. El lateral logró superar la carga muscular que venía presentando y, de acuerdo con el comunicado del club, este viernes se incorporará a los trabajos con el grupo, un paso importante en su camino para volver a estar disponible.

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La situación de Jhomier Guerrero es diferente. El defensor continúa en su proceso de readaptación física y realiza trabajos diferenciados en campo, siguiendo los tiempos establecidos por el departamento médico para completar su recuperación.

Cabe recordar que Guerrero sufrió una fractura del tercio proximal del peroné durante el clásico frente a Independiente Santa Fe, disputado a comienzos de septiembre. Desde entonces, el futbolista ha trabajado en su rehabilitación y todavía no se ha reincorporado a los entrenamientos colectivos.

De esta manera, Millonarios recibe novedades favorables con la evolución de varios integrantes de su plantilla. Aunque regresar a los entrenamientos no significa necesariamente estar disponibles para competir de inmediato, los avances de Arias, Sarabia y Martín representan nuevas alternativas para Alberto Gamero, mientras Guerrero continúa cumpliendo con su proceso de recuperación.