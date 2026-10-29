Paris, hija de Michael Jackson, llamó incompetente al abogado de su padre y pidió reducir su salario

La modelo, actriz y cantante estadounidense Paris Jackson solicitó a un tribunal que reduzca drásticamente la remuneración que recibe el administrador del patrimonio de su difunto padre, Michael Jackson, según el medio TMZ.

¿Qué alegó Paris?

Paris alegó que John Branca ha demostrado una “incompetencia persistente” al presentar los estados financieros a tiempo.

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¿Y qué solicitó?

Solicitó al juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles que recorte la remuneración de John Branca, del 15 % al 10 % de los ingresos brutos del patrimonio derivados de actividades de entretenimiento correspondientes a 2023, 2024 y los años sucesivos, hasta que se presente la rendición de cuentas de 2026.

Paris alegó que Branca presentó estados financieros fuera de plazo o incompletos y calificó de “intolerable” este presunto incumplimiento de sus responsabilidades básicas como ejecutor testamentario.

Además, ha solicitado al tribunal que le conceda el reembolso de los honorarios de sus abogados y los costos judiciales, al considerar que sus esfuerzos para abordar estas cuestiones beneficiarán al patrimonio hereditario.

¿Cuál fue la respuesta de los representantes del patrimonio de Michael Jackson?

En respuesta, un representante del patrimonio de Michael Jackson declaró:

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“Decir que esta moción carece totalmente de fundamento es quedarse corto; además, no se basa en hechos. Los abogados de la parte demandante han solicitado una reducción de la remuneración de los administradores, cuando, en realidad, estos renunciaron a dicha remuneración desde el inicio de la administración del patrimonio y nunca han percibido cantidad alguna por este concepto. Lo que reciben es una retribución distinta, ordenada por el tribunal, por la gestión y administración del exitoso negocio de Michael Jackson”.

Añadiendo que “Resulta también absurdo que la moción plantee sanciones disparatadas en relación con los estados contables de 2023 y 2024, que ya han sido presentados, o bien respecto a los de 2025 y 2026, cuya presentación no es obligatoria hasta dentro de 6 y 14 meses, respectivamente”.