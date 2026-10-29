Jennifer Lawrence habló sobre su regreso a “Los juegos del hambre” tras 11 años: ¿Qué dijo?

La actriz y productora estadounidense Jennifer Lawrence apareció en el episodio más reciente del podcast “Call Her Daddy” y habló por primera vez sobre cómo fue volver a interpretar a Katniss Everdeen tras 11 años.

¿En qué película retomó su personaje?

La ganadora del Óscar retomó su icónico personaje de “Los juegos del hambre” en la próxima precuela, “Amanecer en la cosecha”, que llegará a los cines el 20 de noviembre.

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¿Qué dijo Lawrence?

“Fue increíble. Fue una locura. Estaba el mismo equipo técnico”, dijo.

¿Junto a quién vuelve a la franquicia?

Lawrence y Josh Hutcherson retomaron sus papeles como Katniss y Peeta Mellark en una escena de “Amanecer en la cosecha”.

Lawrence reveló, de forma indirecta, que Woody Harrelson también regresará como Haymitch.

¿Sobre qué trata?

La nueva precuela se centra en un joven Haymitch, interpretado por Joseph Zada, mientras compite en la quincuagésima edición de los Juegos del Hambre.

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¿Cuántas películas protagonizó con su personaje?

En el papel de Katniss, Lawrence protagonizó cuatro películas de “Los juegos del hambre” entre 2012 y 2015.

¿Cuánto ha recaudado?

La franquicia ha recaudado hasta la fecha 3.300 millones de dólares a nivel mundial.