Noah Wyle, actor de la serie “The Pitt”, fue nombrado como el hombre más sexy del mundo en 2026

El actor, director, productor y escritor de televisión Noah Wyle ha sido nombrado oficialmente por la revista “People” como “el hombre vivo más sexy”.

¿Qué dijo al enterarse de la noticia?

“Pensé que se trataba de una broma; ni en un millón de años imaginé que recibiría un honor así”, confesó.

“Espero que esto lo cambie todo. Espero que, de ahora en adelante, todo sea color de rosa, pura dicha y bienestar. Es broma, claro; pero lo que sí es seguro es que mis amigos y mi familia no van a parar de tomarme el pelo”, añadió.

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¿Quién es Noah Wyle?

Wyle se dio a conocer ante el público televisivo como el estudiante de medicina y médico John Carter en la serie “ER”, junto a estrellas como George Clooney, Anthony Edwards, Sherry Stringfield y Julianna Margulies.

16 años después de la emisión del final de la serie en 2009, Wyle regresó a un hospital en el papel del descontento médico adjunto, el Dr. Michael “Robby” Robinavitch, en la serie “The Pitt”.

Su interpretación del doctor a lo largo de las dos temporadas de la serie le valió el Globo de Oro a la mejor actuación masculina en una serie de televisión dramática en 2026, así como dos premios Emmy consecutivos al mejor actor en una serie dramática, en 2025 y 2026.

¿Cuándo se estrenará la nueva temporada de “The Pitt”?

El estreno de la tercera temporada de este exitoso drama médico está previsto para enero de 2027.

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¿Cuándo nació el concurso de “el hombre más sexy del mundo”?

Lanzado en 1985 por Mel Gibson, el concurso del “hombre más sexy del mundo” cumple 41 años.

¿Quién lo fue en 2025?

Wyle sucede a Jonathan Bailey, estrella de “Wicked”, quien fue nombrado el hombre más sexy del mundo por la revista en 2025 y se convirtió en el primer hombre abiertamente gay en recibir este título.

¿Qué otras estrellas han sido nombradas?

Se une así a una lista de ganadores anteriores que incluye a Patrick Dempsey, Chris Evans, Paul Rudd, Michael B. Jordan, John Legend e Idris Elba.