¿Cuándo son los conciertos de Noah Kahan en 2027? Estas son las fechas de su gira mundial

El cantante y compositor estadounidense Noah Kahan anunció las fechas de su gira mundial The Last of the Bugs World Tour 2027, con la que recorrerá escenarios de Norteamérica y Europa entre abril y julio del próximo año. El tour contará con 31 presentaciones y comenzará el 24 de abril en el estadio Sanford, en Athens, Georgia.

La gira continuará por ciudades como Tampa, Nashville, Houston, Austin, San Francisco y Las Vegas. Uno de los momentos destacados será su paso por Boston, donde el artista ofrecerá cuatro conciertos en Fenway Park, programados para el 29 y 30 de mayo, y el 1 y 2 de junio. Estas presentaciones llegan después de que Kahan agotara las entradas para cuatro shows en ese mismo escenario durante 2026.

En junio, el recorrido incluirá presentaciones en Detroit, Buffalo, Montreal y East Rutherford, Nueva Jersey. Posteriormente, el cantante cruzará el Atlántico para continuar con la etapa europea de la gira, que comenzará el 1 de julio en Groningen, Países Bajos.

El itinerario también contempla conciertos en Berlín, Milán, Sevilla, París, Glasgow y Dublín. El cierre está previsto para Londres, con tres presentaciones en el estadio de Wembley los días 23, 24 y 25 de julio de 2027.

¿Cuándo salen a la venta las entradas para Noah Kahan?

La preventa para los conciertos en Norteamérica comenzará el 10 de noviembre a las 12:00 del mediodía, hora local. Los interesados deberán registrarse antes del 5 de noviembre para acceder a esta etapa.

Para las fechas europeas, la preventa también comenzará el 10 de noviembre, mientras que la venta general está programada para el 12 de noviembre, a partir del mediodía, hora local.

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Con esta gira, Noah Kahan dará continuidad a sus presentaciones en grandes escenarios y llevará su repertorio a nuevas ciudades durante la primavera y el verano de 2027.