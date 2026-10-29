Ryan Castro llegará a Bogotá este 31 de octubre con su espectáculo de Halloween Awooween

Bogotá se prepara para una noche de música urbana con la presentación de Ryan Castro este sábado 31 de octubre de 2026. El artista colombiano llegará al estadio Nemesio Camacho El Campín con Awooween, un espectáculo que coincide con la celebración de Halloween y que convoca a sus seguidores en la capital.

El concierto está programado para las 6:00 de la tarde y hace parte de los eventos musicales previstos para este fin de semana en Bogotá. La propuesta combina los sonidos que han marcado la carrera del cantante con una ambientación inspirada en una de las fechas más reconocidas de octubre.

Ryan Castro y su espectáculo de Halloween en Bogotá

Conocido por sus canciones de reguetón y dancehall, Ryan Castro se ha consolidado como uno de los nombres destacados de la música urbana colombiana. Su propuesta musical conecta con diferentes públicos gracias a una mezcla de ritmos urbanos, sonidos caribeños y canciones que han ganado espacio en las plataformas digitales.

Con Awooween, el artista plantea una experiencia musical asociada a Halloween, una fecha que suele acompañarse de disfraces, fiestas temáticas y presentaciones en vivo. El estadio El Campín será el escenario de este encuentro, que reunirá a los seguidores del cantante en una jornada dedicada a su repertorio.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Ryan Castro?

La presentación de Ryan Castro se realizará el sábado 31 de octubre de 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá. El inicio está previsto para las 6:00 p. m.

Quienes estén interesados en asistir pueden consultar los canales oficiales del evento para revisar la información sobre las entradas, las localidades disponibles y las recomendaciones de ingreso al escenario.

El concierto se suma a la agenda musical de Halloween en la capital y será una oportunidad para que los seguidores de Ryan Castro disfruten en vivo de su propuesta urbana en uno de los escenarios más reconocidos de la ciudad.