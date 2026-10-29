Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

29 oct 2026 Actualizado 16:44

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

“No puede reemplazar a la Policía; es un apoyo”: abogado Mauricio Pava sobre militarización urbana

El abogado explicó en 6AM W los interrogantes en torno a la propuesta del Gobierno para las localidades de Usme y Sumapaz en Bogotá.

“No puede reemplazar a la Policía; es un apoyo”: abogado Mauricio Pava sobre militarización urbana

“No puede reemplazar a la Policía; es un apoyo”: abogado Mauricio Pava sobre militarización urbana

00:00:0008:32
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

Tras la propuesta anunciada por el presidente Abelardo De la Espriella de ejercer “control militar” en la localidad de Sumapaz y el corredor de Usme, en Bogotá, han sido diversas las voces a favor y en contra de la presencia militar urbana.

Le podría interesar: Militarización se activa si la Policía es superada en sus capacidades: sec. de Seguridad de Bogotá

Para conocer el contexto jurídico y la posibilidad constitucional de llevar esta iniciativa a la práctica, 6AM W de Caracol Radio habló con el abogado Mauricio Pava, quien explicó los alcances y limitaciones de este tipo de medidas ante la ley.

En desarrollo.

Escuchar la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0008:32
Descargar

Escuchar Caracol Radio en vivo:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
David Otero

David Otero

Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado