El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“No puede reemplazar a la Policía; es un apoyo”: abogado Mauricio Pava sobre militarización urbana

Tras la propuesta anunciada por el presidente Abelardo De la Espriella de ejercer “control militar” en la localidad de Sumapaz y el corredor de Usme, en Bogotá, han sido diversas las voces a favor y en contra de la presencia militar urbana.

Le podría interesar: Militarización se activa si la Policía es superada en sus capacidades: sec. de Seguridad de Bogotá

Para conocer el contexto jurídico y la posibilidad constitucional de llevar esta iniciativa a la práctica, 6AM W de Caracol Radio habló con el abogado Mauricio Pava, quien explicó los alcances y limitaciones de este tipo de medidas ante la ley.

En desarrollo.

Escuchar la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 08:32 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio en vivo: