“No puede reemplazar a la Policía; es un apoyo”: abogado Mauricio Pava sobre militarización urbana
El abogado explicó en 6AM W los interrogantes en torno a la propuesta del Gobierno para las localidades de Usme y Sumapaz en Bogotá.
“No puede reemplazar a la Policía; es un apoyo”: abogado Mauricio Pava sobre militarización urbana
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Tras la propuesta anunciada por el presidente Abelardo De la Espriella de ejercer “control militar” en la localidad de Sumapaz y el corredor de Usme, en Bogotá, han sido diversas las voces a favor y en contra de la presencia militar urbana.
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Para conocer el contexto jurídico y la posibilidad constitucional de llevar esta iniciativa a la práctica, 6AM W de Caracol Radio habló con el abogado Mauricio Pava, quien explicó los alcances y limitaciones de este tipo de medidas ante la ley.
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David Otero
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