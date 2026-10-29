General Esparza califica de “populista” idea de militarizar Bogotá: “desnaturaliza a las FFAA”

El general en retiro José Luis Esparza, uno de los arquitectos de la Operación Jaque, cuestionó la idea de militarizar Bogotá como respuesta a los problemas de inseguridad y aseguró que el país debe fortalecer la inteligencia, la investigación criminal y la judicialización.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, el oficial, con 37 años de experiencia en el Ejército, explicó por qué considera que desplegar soldados en las calles no resuelve por sí solo el problema de la delincuencia.

“Bueno, esa es otra percepción complejísima del populismo latinoamericano y colombiano respecto a la seguridad. La gente cree que sacar camuflados a la calle y hablar de militarización... Yo quiero corregir algo, la figura correcta es asistencia militar, ¿sí? Porque esa dirigencia desconoce cómo funciona esa teoría de ¿yo qué hago como el que dicta las políticas y qué hace el técnico que es el que actúa?”, afirmó Esparza.

El general en retiro explicó que el despliegue de las Fuerzas Militares en las calles debe responder a circunstancias excepcionales y no convertirse en una medida ordinaria para enfrentar la inseguridad ciudadana.

“Ese sistema de sacar las fuerzas a las calles pues desnaturaliza las Fuerzas Armadas porque hay un fin de seguridad nacional en regiones críticas. El marco legal es el artículo 17 y 18, que se cruza con el Código de Policía, recuerdo más o menos el artículo 170, algo así, y los manuales nuestros que determinan que es una última ratio, es la última medida. El soldado entra a apoyar cuando la crisis se desborda”, señaló.

En ese sentido, cuestionó que se pretenda utilizar a los militares en funciones propias de la Policía, teniendo en cuenta que su formación y preparación responden a objetivos diferentes.

“Pero bajo ninguna circunstancia entender que es que no, la medida populista, saquemos tropas a las calles. El entrenamiento del soldado es para otra cosa, el entrenamiento del policía”, sostuvo.

“Poner un soldado a pedir cédulas en un semáforo es un despropósito, la doctrina militar busca defender el Estado y obligar a la tropa a aplicar doctrinas de neutralización en barrios poblados”, agregó.

El oficial señaló que la utilización de las Fuerzas Militares debe responder a una política de seguridad que establezca con claridad cuándo y dónde se requiere su intervención.

“Entonces el uso de una fuerza militar es un elemento de una política de seguridad que el presidente está exigiendo, vamos a las regiones”, manifestó.

También advirtió que el Ejército enfrenta dificultades por la escasez de personal y de cuadros de mando en regiones afectadas por el conflicto armado, situación que, a su juicio, debe tenerse en cuenta antes de asignarle nuevas responsabilidades.

“Enfrentar un enemigo mimetizado requiere muchos cuadros de mando, personas, sacar soldados regulares con una formación, pues escasamente la Policía Militar podría hacerlo”, afirmó.

Esparza agregó que las Fuerzas Militares también reciben responsabilidades en otros ámbitos, como la atención de desastres, mientras persisten necesidades operacionales en territorios críticos.

“Entonces ahora ponemos los soldados, no sé, mañana dejan de funcionar los restaurantes infantiles, entonces pongamos los comedores del rancho de tropa, no, eso no es”, expresó.

Frente a la inseguridad en Bogotá, el general en retiro sostuvo que el debate no debe limitarse a la cantidad de policías y militares desplegados en las calles, sino que debe incluir las capacidades de la Fiscalía y de la Rama Judicial.

“Yo quiero señalar que aquí la verdad de la militarización, en que nos han vendido la idea que Bogotá es insegura porque faltan Policía y soldados, con todo el respeto del señor alcalde, eso es un cuello de botella”, aseguró.

Y agregó: “Realmente el problema viene a centrarse en la judicialización, la Fiscalía tiene que tener un despliegue completo, las Fuerzas Militares podrían aportar inteligencia. En un trabajo de inteligencia, la Policía desarrolla esa tarea, pero el fiscal es el que combate el nivel multicrimen en la calle, realmente necesitamos fiscales y jueces comprometidos”.

“Yo no sé en Colombia por qué siempre el debate es Policía, soldados, solución. ¡Ey! ¿Cuántos fiscales frente a soldados hay en las regiones críticas?”, preguntó.