Fueron fallos de tecnología, de procedimiento: exdirector de velocidad española sobre choque de tren

Abelardo Carrillo, exdirector de alta velocidad española, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y habló sobre el choque de dos trenes de alta velocidad en Toledo, que ha dejado al menos 69 muertos y más de 100 heridos.

Es de destacara que este es el segundo accidente ferroviario en un año. Este se produce nueve meses después de la tragedia en Adamuz.

Respecto al accidente y las causas, Carrillo inició señalando que es importante ser muy prudentes con lo que se puede decir del accidente, pues según menciona, debe primar la solidaridad con las víctimas y sus familias.

“Lo que pasó fue un error, fue un fallo, el accidente ferroviario es algo que se debe evitar, que no debería suceder, hay que investigar qué sucedió”, dijo.

De este mismo modo señaló que los fallos fueron de tecnología, de procedimientos y de la aplicación de los procedimientos, procesos que realizan manos humanas.

“No es difícil pensar que esas barreras que evitarían esos riegos fallaron, fallaron en la interpretación de esos procedimientos”, dijo, resaltando que hay que esperar el fallo de la comisión.

Por otro lado, habló de la hipótesis que se ha sacado sobre un sistema de seguridad obsoleto en el tren. “Que una tecnología sea superada no significa que la primera no deba funcionar, no tiene porque ser un sistema que produzca inseguridad, lo que debe hacerse es sustituirse por uno más avanzado, pero no debe ser motivo de fallo o que el que se sustituye sea un mal sistema”, aclaró.

Finalmente, recalcó que todo tiene que estar supervisado de manera que la seguridad sea prioritaria.