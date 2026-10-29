Colombiano detenido por ICE cuando iba a trabajar al Capitolio de EE.UU sale del centro de detención

Luis Rodrigo Espíndola Suárez, chef y electricista colombiano radicado en Washington, D. C., salió del centro de detención migratorio luego de que su familia pagara una fianza, informó su esposa, Anita Sandoval.

Espíndola, habló en exclusiva con Caracol Radio narrando su detención en el Capitolio de EE.UU como “un error”. Según su familia, Espíndola fue detenido por agentes de ICE en septiembre de 2026, cuando acudía al Capitolio de EE. UU. por motivos de trabajo. Sus allegados sostienen que tenía documentación vigente y que no registraba antecedentes.

Sandoval, que habló con 6 AM W, describió el golpe emocional y económico que la detención significó para el hogar, del que él es el principal sostén. “Mi esposo es un hombre honorable, trabajador y de profundas convicciones cristianas. Es un esposo maravilloso y un padre dedicado, un hombre noble que ama a Dios, su familia, a los niños y a los animales, y procura conducirse siempre con respeto e integridad”, dice Espindola. Antes de dedicarse a la cocina y la electricidad, Espíndola fue docente de música en Bogotá.

Su caso ocurre en un momento de detenciones récord. La población detenida por ICE alcanzó su máximo en las cifras públicas de la agencia el 24 de enero de 2026, con 70.766 personas. A fecha de 20 de julio, ICE mantenía a 65.765 personas detenidas, y cerca del 40 % eran clasificadas sólo como infractoras de las normas migratorias, sin condena ni cargos penales pendientes. Las personas sin antecedentes penales más allá de una infracción migratoria han sido, de forma constante, el mayor grupo entre los detenidos.

Reviva la entrevista con Luis Rodrigo Espíndola Suárez aquí:

La historia del colombiano detenido por ICE en el Capitolio: “decían que tenía un ticket sin pagar”