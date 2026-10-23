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23 oct 2026 Actualizado 20:31

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La historia del colombiano detenido por ICE en el Capitolio: “decían que tenía un ticket sin pagar”

El chef y electricista Luis Rodrigo Espíndola contó en 6AM W los detalles sobre su liberación tras haber sido detenido por agentes de ICE cuando acudía al Capitolio de Estados Unidos por motivos laborales.

La historia del colombiano detenido por ICE en el Capitolio: “decían que tenía un ticket sin pagar”

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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