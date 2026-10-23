La historia del colombiano detenido por ICE en el Capitolio: “decían que tenía un ticket sin pagar”
El chef y electricista Luis Rodrigo Espíndola contó en 6AM W los detalles sobre su liberación tras haber sido detenido por agentes de ICE cuando acudía al Capitolio de Estados Unidos por motivos laborales.
La historia del colombiano detenido por ICE en el Capitolio: “decían que tenía un ticket sin pagar”
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...