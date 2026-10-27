Martes 27 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Museo de Arte de Armenia y el Quindío, Maqui sigue vivo en la antigua Estación del Ferrocarril en Armenia. Foto: Adrián Trejos

Armenia

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El Presidente de Colombia Abelardo de la Espriella destacó en sus redes sociales la incautación que realizó la Policía de media tonelada de marihuana en la ciudad de Armenia.

En su cuenta de X, Abelardo de la Espriella el presidente escribió “en la patria milagro no hay tregua contra el narcotráfico, nuestra policía nacional asestó un nuevo golpe al narcotráfico en Armenia, Quindío, con la incautación de media tonelada de marihuana, distribuida en 266 paquetes que eran transportados en una camioneta y que fueron descubiertos gracias a las labores de búsqueda y verificación de nuestros uniformados”

En el texto agrega el primer mandatario “es droga que no llegará a las calles, que no envenenará a nuestros jóvenes y que no seguirá financiando las estructuras criminales, vamos a cerrarles el paso a los narcoterroristas en cada rincón de Colombia, no permitiremos que sigan convirtiendo nuestras ciudades y carreteras en corredores para sus negocios criminales, ni que continúen destruyendo familias para llenar sus bolsillos de dinero sucio”

Se espera que en las próximas horas la Policía del Quindío entregue detalles de esta incautación en la ciudad de Armenia.

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Están disparados los robos y hurtos a la infraestructura eléctrica en el Quindío, este año se han registrado 243 casos, el 90% en la ciudad de Armenia.

El hurto de infraestructura eléctrica es una de las principales problemáticas que enfrenta EDEQ en la prestación del servicio en el departamento; esta situación puede ocasionar descargas eléctricas, quemaduras, incendios y otros accidentes con consecuencias graves para la vida e integridad de las personas.

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Según la Empresa de Energía del Quindío, Edeq, en 2026 se han registrado 243 eventos asociados al robo de elementos de las redes de distribución de energía, Armenia es el municipio con más casos con el 88% de los hurtos, seguido de Calarcá, Quimbaya, La Tebaida y Montenegro.

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De acuerdo con el material fílmico recopilado por EDEQ, se han identificado dos modalidades de hurto. La primera y más frecuente, corresponde a personas en condición de calle que intervienen recámaras para extraer elementos, manipulación de redes de media y baja tensión para hurtar cable, así como acometidas.

La segunda modalidad, aunque menos recurrente, genera mayores afectaciones debido a su nivel de organización. En estos casos, grupos delincuenciales utilizan uniformes y elementos que simulan pertenecer a empresas de telecomunicaciones con el fin de intervenir la infraestructura eléctrica sin despertar sospechas entre la comunidad.

Más información Lunes 26 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Jorge Iván Grisales Salazar, Gerente encargado de EDEQ: “La situación es preocupante, el hurto de infraestructura no solo afecta la prestación del servicio de energía para los usuarios; estas acciones ponen en grave riesgo la vida de quienes manipulan las redes eléctricas y de las personas que viven o transitan cerca de los lugares donde ocurren estos hechos.

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EDEQ y la Policía Nacional mantienen una labor conjunta y coordinada orientada a proteger la infraestructura eléctrica del departamento y contribuir a la identificación de los responsables de estos hechos

EDEQ refuerza el llamado a la comunidad para estar atentos a la presencia de personal ajeno en postes, recámaras, ductos o manipulando cajas, tapas o cables eléctricos, así como si se identifican cajas o tapas levantadas o rollos de cable dejados en la intemperie.

Estas situaciones se pueden reportar al 123 de la Policía Nacional y a la línea de servicio al cliente de EDEQ: 115 desde Armenia, 01800 910 115 desde cualquier municipio

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Operativos de control en Armenia dejaron 30 vehículos inmovilizados, 83 comparendos y cinco establecimientos cerrados

Los barrios Santander, Génesis y Arenales fueron los sectores que las autoridades intervinieron el fin de semana, con el fin de prevenir comportamientos que afecten la convivencia y se fortalezca la seguridad ciudadana, por lo que se inmovilizaron 30 vehículos, se expidieron 83 comparendos y se suspendieron cinco establecimientos comerciales.

Así, en el barrio Santander, donde se concentró una parte importante de la jornada, las autoridades realizaron 367 registros a personas para verificar antecedentes, inmovilizaron un taxi y 18 motocicletas, impusieron 64 comparendos de tránsito y ordenaron el cierre de cuatro establecimientos por incumplimiento de requisitos documentales.

En el barrio Génesis, el operativo dejó el cierre de un establecimiento comercial por falta de documentación, como parte de las acciones orientadas a promover el cumplimiento de las disposiciones vigentes para el funcionamiento de estos negocios.

Por su parte, en el sector de Arenales efectuaron 253 registros a personas para verificar antecedentes, se impusieron 19 comparendos de tránsito y se inmovilizaron 11 vehículos.

En el componente de inspección a establecimientos comerciales, las autoridades ordenaron la suspensión de la actividad económica de dos hoteles que no contaban con la documentación requerida para su funcionamiento.

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El secretario de Gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez Hincapié, informó sobre un incidente ocurrido durante uno de los procedimientos, cuando una persona evadió un puesto de control y terminó estrellándose contra una piedra, lo que le ocasionó lesiones.

Frente a estos hechos, el funcionario hizo un llamado a los ciudadanos para que mantengan sus documentos en regla y acaten las instrucciones impartidas por las autoridades durante los controles y operativos.

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La Personería Municipal de Armenia participó en el Comité Civil de Convivencia, liderado por el alcalde encargado y con presencia de la Policía Nacional, en el que se revisaron las estadísticas relacionadas con los comparendos impuestos por comportamientos contrarios a la convivencia, de conformidad con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, establecido en la Ley 1801 de 2016.

Durante el encuentro identificaron dificultades en el funcionamiento de los dispositivos electrónicos PDA, utilizados por la Policía para la imposición de comparendos digitales.

Según lo expuesto en el comité, la lentitud de estos equipos afecta la agilidad del procedimiento, razón por la cual la institución policial ha solicitado a la Administración Municipal el suministro de comparendos físicos como alternativa para facilitar la aplicación de la norma.

Ante esta situación, la Personería anunció que realizará seguimiento a la solicitud y a la respuesta de la Administración Municipal, con el propósito de contribuir al cumplimiento efectivo de las disposiciones relacionadas con la convivencia ciudadana.

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Otro de los asuntos abordados fue la necesidad de habilitar un Centro de Traslado por Protección en Armenia. Este espacio, contemplado en la Ley 1801 de 2016, permite el traslado de personas bajo las condiciones establecidas por la ley cuando se presentan circunstancias que pueden comprometer su vida o integridad, o generar riesgos para la convivencia.

De acuerdo con lo expuesto durante el comité, actualmente ningún municipio del Quindío cuenta con un centro de estas características en funcionamiento, una situación que ha sido objeto de solicitudes y llamados institucionales durante varios años.

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Dos hombres murieron electrocutados en un accidente laboral en el barrio Palermo en Manizales Una de las víctimas fue identificado como Giovanny Zapata Arévalo, de 41 años, natural de Calarcá, Quindío.

De acuerdo con el reporte inicial informado a la línea 119, una persona se había electrocutado solicitando, inmediatamente, a los organismos de socorro para atender la emergencia, sin embargo, al llegar las unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos, se percataron que eran dos hombres los afectados.

Jorge Iván Quintero, comandante de bomberos, comenta “Se pudo contrastar en la escena que llevaban varios días haciendo trabajos de pintura de la fachada utilizando un andamio. Al parecer hubo una falla en la estabilidad de la misma, no sabemos si ellos estaban en la parte alta o baja corriendo el andamio, este hizo contacto con líneas de mediana y alta tensión provocando la electrocución de ambos trabajadores”.

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Con el propósito de fortalecer la preparación de las autoridades frente a las manifestaciones públicas, la Alcaldía de Armenia participó en una jornada de capacitación liderada por el Ministerio del Interior, en la que estuvieron presentes las alcaldías de diferentes regiones del país, integrantes de la Fuerza Pública y otras entidades competentes en la atención de estas situaciones.

Se abordaron las disposiciones del Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026, que establece lineamientos para la actuación de las autoridades frente a las manifestaciones públicas, así como para la coordinación institucional y el uso de la fuerza.

La capacitación permitió revisar las responsabilidades de los alcaldes, las funciones del Puesto de Mando Unificado (PMU) y el papel de las entidades que lo integran.

También se analizaron los procesos de coordinación y toma de decisiones ante distintos escenarios: desde el desarrollo de una manifestación hasta situaciones en las que se presentan hechos de violencia que requieren la intervención de las autoridades competentes.

Uno de los aspectos centrales fue la importancia de que las instituciones conozcan sus competencias y actúen de manera coordinada, con criterios claros para evaluar cada situación y definir las medidas correspondientes, diferenciando las manifestaciones pacíficas de los hechos que puedan requerir una intervención de la Fuerza Pública.

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En la madrugada del lunes 26 de octubre, se presentó siniestro vial en la ciudad de Armenia.

El accidente se registró en la carrera 19 con calle 22 esquina en pleno centro de Armenia, donde un motociclista resultó lesionado, aunque en el video se observa que al parecer se habría estrellado solo contra un poste, en otros videos ciudadanos denuncian que un vehículo particular habría arrollado al motociclista y se habría dado a la fuga.

En los videos de ciudadanos se observa que una parte del vehículo que chocó al motociclista quedó sobre la calle, el bómper o parachoques delantero donde además está la placa del vehículo MMV-060 de Medellín.

El secretario de tránsito de Armenia Daniel Jaime Castaño confirmó que la Policía del Quindío ubicó al conductor del vehículo particular que se había fugado del lugar que se vio involucrado en el hecho, el conductor del carro no tenía licencia de conducción y estaba en estado de embriaguez.

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El funcionario explicó “ese hecho de tránsito se registró sobre las 3 de la mañana, donde un vehículo tipo automóvil, una motocicleta, se desplazaban por la carrera 19 y colisionaron el vehículo, el señor del vehículo tipo carro se fuga del lugar, sin embargo, la Policía Nacional logra su ubicación y se realizan pues los procedimientos.

Y agregó “el conductor de la motocicleta desafortunadamente sin documentos de la moto y el del vehículo no tenía licencia de conducción y se encontraba en estado de embriaguez. Este caso obviamente pasa a la Fiscalía General para continuar con la investigación de este hecho”

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Un veedor de sanidad de la Policía se encadenó en la sede de la entidad en Armenia por la mala prestación de servicio de salud para los veteranos de la policía y sus familias, demoras en la entrega de medicamentos, citas, remisiones y cirugías.

Estamos hablando de Carlos Arturo López Ríos sargento vice primero de la policía, veterano, veedor de la salud del Quindío y a nivel nacional del sistema de salud de las fuerzas militares y de policía

Sobre encadenarse explicó “debí encadenarme en las instalaciones del servicio de salud de la Policía Nacional en solidaridad con todos los enfermos y sus familias del de nuestro sistema de salud que cada vez está más colapsado, que cada vez está más abandonado y que tristemente los 650.000 usuarios a nivel del país no encuentran soluciones y cada vez la problemática es más grave, los sufrimientos peores, las muertes que se podrían evitar es el caos total en un sistema que se convirtió en el peor violador de los derechos humanos en el país. Tristemente esa es la realidad, suena cruda, pero así es”

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Agregó el veedor “No es culpa del gobierno actual es culpa de los anteriores, pero el gobierno actual y el gobernante actual se comprometió inmediatamente a no más asumiera a expedir unos decretos para un plan de choque y salvaguardar la integridad física de las personas enfermas incluidos los miembros de la fuerza pública. Estábamos atentos de esa situación, esperábamos que se diera concretamente, pero pasan y pasan los días y a pesar de un fallo judicial de una acción popular que el Consejo de Estado la ratificó, donde se comprobó que había violación de los derechos humanos y que el sistema estaba haciendo padecer a los usuarios del sistema de salud, no hay soluciones”

El mensaje al presidente de la República “nosotros necesitamos que haya soluciones concretas, que el plan de choque sea inmediato y que venga a las regiones y se reúna con los dolientes, con los enfermos y sus familias para que realmente tomemos las medidas pertinentes y se acabe este de sangre, este sufrimiento, queremos que desde el Quindío el presidente venga, se manifieste y nos solucione esta problemática para que sirva como modelo nacional”

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Nueve edificaciones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto de 2026 fueron intervenidas por la Alcaldía de Armenia con el desmonte de fachadas y otros elementos que representaban un riesgo para la comunidad.

Estas acciones hacen parte de la atención de la emergencia que lidera el gobierno del alcalde James Padilla García, el cual continúa trabajando en diferentes sectores de la ciudad para mitigar los riesgos y proteger la vida de los ciudadanos.

Las edificaciones atendidas, a través de la Secretaría de Infraestructura, corresponden a los edificios Málaga, Bruselas, Zaguán de la Catorce y Las Ceibas; los centros comerciales de la Calle Real y Maicao Real; el condominio El Pinar, y dos inmuebles ubicados en la calle 14 #15-48 y la carrera 17 #20-20.

De manera complementaria, informaron que el contrato interadministrativo 005 de 2026 con la universidad del Quindío, y que inició el pasado 19 de octubre, ya se encuentra en su primera fase de ejecución.

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Empresas Públicas de Armenia EPA participó en la quinta mesa de prevención y atención del fenómeno de El Niño, un espacio de articulación interinstitucional en el que presentó las medidas de preparación y prevención que adelanta desde mayo, cuando los boletines del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) advirtieron sobre la posibilidad de este evento climático durante el segundo semestre de 2026.

Si bien las precipitaciones registradas durante octubre y noviembre han contribuido a la recuperación de las fuentes hídricas, estos meses corresponden habitualmente a una temporada de lluvias, por lo que su presencia no significa que el fenómeno haya desaparecido ni que sus efectos dejen de representar un riesgo.

Al respecto, Yolima Montero, ingeniera de EPA, advirtió: “La probabilidad es muy alta de que volvamos a tener temperaturas incluso récords que hace muchos años no se presentaban”.

La empresa reiteró el llamado a la ciudadanía para adoptar hábitos responsables de consumo, evitar el desperdicio y hacer un uso eficiente del agua, teniendo en cuenta que las altas temperaturas pueden incrementar la demanda y afectar la disponibilidad del recurso hídrico.

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La ministra de Transporte, Elsa Noguera, aclaró que la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI) no ha firmado una prórroga ni un otrosí para extender la concesión Autopistas del Café que termina en febrero del próximo año.

La jefe de la cartera ministerial en un video en las redes sociales del ministerio aclaró que no se ha firmado una prórroga ni un otrosí para extender el contrato. Se están cumpliendo las condiciones pactadas, cuya terminación está ligada a la recuperación de la inversión del concesionario, y acatando las decisiones judiciales.La ministra explicó“Que la ANI extendió la Concesión Autopistas del Café. Falso. No ha firmado prórroga ni otro sí para extenderla. Está cumpliendo el contrato y una decisión judicial. Les explico. Esta concesión se firmó en abril de 1997, hace ya casi 30 años. Su terminación depende de que el concesionario recupere la inversión y alcance la rentabilidad ya pactada.

Y añade en el video “Se mide con un indicador que se llama TIR, tasa interna de retorno. Eso no lo inventó nuestro gobierno. Está en el contrato y fue ratificado por un tribunal de arbitramento en marzo de 2018. Entonces, ¿por qué decían que la concesión terminaba en febrero de 2027? Porque el gobierno anterior calculó que para esa fecha se alcanzaría la rentabilidad ya esperada”

En otras palabras, era una fecha estimada. Y al correr el modelo financiero nuevamente, tanto la ANI como el interventor encontraron que en febrero todavía no se alcanzaría dicha rentabilidad. Entonces, lo que cambió fue la estimación de la fecha de terminación, no se amplió la concesión, puntualizó la ministra.

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Tras dos meses del reinicio de los sorteos de la Lotería del Quindío han logrado recaudar 527 millones de pesos para la reserva técnica y más de 900 millones de transferencia a la salud

Recordemos que en el mes de abril de este año fueron suspendidos los sorteos de la Lotería del departamento debido a que el pago de premios mayores agotó el fondo de reserva obligatorio por ley para garantizar los premios. Precisamente el pasado 20 de agosto fue reanudado el proceso por lo que la asamblea departamental convocó a debate para conocer la situación actual de la empresa.

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La gerente de la Lotería del Quindío, Ana Yulieth Díaz manifestó que en 10 sorteos que han establecido han logrado 527 millones de pesos para la reserva técnica con un cumplimiento de un 143% de aumento siendo clara que no ha habido sorteo en que no se nutra esa reserva.

Explicó que tras dos meses de reanudar los sorteos han transferido a la salud 952 millones de pesos lo que es fundamental también para el aporte que se genera desde la empresa al sistema como tal.

Asimismo, mencionó que los 3 mil 600 millones de pesos aprobados por la asamblea departamental han sido clave el funcionamiento de la entidad.

Destacó también la labor de los 222 loteros entendiendo que no ha sido fácil tras cuatros meses sin sorteos, pero enfatizó en que el proceso va por buen camino.

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Kits alimenticios y elementos de reconstrucción han sido entregados por la Lotería del Quindío para los loteros afectados con el terremoto

Tras más de dos meses del terremoto que impactó al departamento, algunos de los loteros de la Lotería del Quindío resultaron afectados en cuanto a su labor y en materia de infraestructura. La gerente de la empresa, Ana Yulieth Díaz reconoció que han brindado el acompañamiento correspondiente a quienes han solicitado ayuda después de la emergencia sísmica.

Destacó que hasta la semana pasada entregaron kits alimenticios a unos loteros, sin embargo, dijo que en el marco de la contingencia entregaron también tejas por daños en viviendas y colchones. Fue enfática en afirmar que a quienes se han acercado a solicitar el apoyo les han atendido con lo urgente para superar la crisis derivada del fenómeno natural.

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Empresas Públicas de Armenia EPA realizará hoy martes 27 de octubre una suspensión programada del servicio de acueducto en varios sectores de la ciudad, con el propósito de adelantar labores de mantenimiento y revisión de la infraestructura hidráulica.

La intervención contempla trabajos de revisión y mantenimiento interno, además de la limpieza del filtro de la estación macromedidora correspondiente al sector hidráulico 15, actividades orientadas a contribuir al adecuado funcionamiento del sistema.

La suspensión se llevará a cabo entre las 8:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía, con una duración estimada de cuatro horas. Durante este periodo, podrían presentar interrupciones en el suministro de agua los usuarios de los conjuntos y sectores Palmas del Modelo, Corbones, Gran Bretaña, Granada, Modelo y Niágara.

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La Alcaldía de Armenia informa que Prosperidad Social iniciará mañana miércoles 28 de octubre un nuevo ciclo de pagos del programa Colombia Mayor, con una inversión nacional de 669.581 millones de pesos, destinada a la entrega de los recursos a los beneficiarios del programa.

Los pagos se realizarán a través de los operadores SuperGIROS y SuRed, que cuentan con puntos de atención en diferentes regiones del país. Asimismo, los beneficiarios que tengan registro en el Gestor de Información Financiera (GIF) podrán recibir el dinero mediante depósito directo en la cuenta bancaria que hayan seleccionado.

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La Personería Municipal de Armenia informa que la segunda sesión ordinaria del Comité Territorial de Justicia Transicional tuvo que ser cancelada por falta de quórum, ante la inasistencia de funcionarios de la Alcaldía de Armenia que habían sido debidamente convocados y que debían participar con capacidad de decisión.

Ante esta situación, la personera municipal, Juliana Victoria Ríos Quintero, sugirió la suspensión de la sesión, teniendo en cuenta que la ausencia de los funcionarios requeridos impedía el desarrollo adecuado de este espacio de articulación institucional.

La situación pone de manifiesto la importancia de garantizar la participación efectiva de los funcionarios responsables en estos escenarios, fundamentales para la coordinación, el seguimiento y la implementación de acciones dirigidas a la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado.

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Estudiantes de primero y segundo semestre del programa de Arquitectura de la universidad La Gran Colombia Armenia presentaron sus proyectos del segundo corte de las asignaturas Taller I y Taller II en el Colegio Rufino Sur, compartiendo con la comunidad una muestra del trabajo que se desarrolla en la Facultad.

A través de estos talleres, los futuros arquitectos exploran materiales, desarrollan su sensibilidad creativa y experimentan con conceptos como la proporción y la escala, fortaleciendo las bases de su formación profesional.

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El arte se toma la estación, con el propósito de reafirmar el poder del arte, el café y la cultura en un encuentro pensado para conectar con la memoria y el territorio, el Museo de Arte de Armenia y el Quindío, Maqui realiza la exposición “Cultura, Arte y Café sin fronteras, reafirmando el Maqui”

Una exposición de 36 fotografías impresas en pendones y expuestas en las paredes exteriores del Museo de Arte MAQUI, ubicado en la Antigua Estación del Ferrocarril de Armenia y que resultó afectado por el terremoto del 10 de agosto no solo con el propósito de resaltar a los artistas sino llamar la atención sobre la importancia de recuperar, restaurar, renovar, intervenir, mejorar y conservador este patrimonio cultural de la ciudad y el departamento.

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En deportes, el Deportes Quindío jugará su primer partido del cuadrangular B del Torneo Dimayor de la B, mañana miércoles 28 de octubre a las 8 de la noche en el estadio Centenario de Armenia enfrentando a Real Cundinamarca.

Las directivas del Deportes Quindío han dado a conocer que para este partido solo estarán habilitadas las tribunas oriental y norte con entrada de 2x1, es decir dos personas con una boleta, el precio es $20.000 pesos tribuna oriental y 15.000 pesos tribuna norte, no están habilitadas las tribunas occidental y sur del estadio Centenario.

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De otro lado, Caciques del Quindío, el campeón del mundo, es más líder que nunca en su grupo B de la liga nacional, luego de derrotar con autoridad 7-2 a Dosquebradas, el sábado anterior, y son líderes con 11 puntos, Por su parte Caciques del Quindío Junior en el grupo D, tuvo tres salidas el fin de semana, en Florencia Caquetá empató 3-3 con Caquetá F.S. el sábado en Pitalito se perdió 10-4 con club faraones, y el domingo 25 de octubre perdieron 4-2 frente a Guerreros F.S. Putumayo-

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Finalmente, la gobernación del Quindío, realizará este martes 27 de octubre la socialización inicial del contrato de obra 011 de 2026, correspondiente al proyecto de adecuación de la cancha del barrio La Isabela, ubicada en la Comuna 1 de Armenia. La jornada se llevará a cabo a partir de las 5:00 p. m., en el mismo escenario deportivo, donde la comunidad podrá conocer los alcances de esta iniciativa que busca fortalecer la infraestructura deportiva y recreativa de la capital quindiana.

El proyecto contempla la transformación de este espacio en una cancha de grama sintética, dotada de iluminación, graderías, camerinos y sala de periodismo, entre otras zonas.