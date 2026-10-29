Jhon Durán entra en convocatoria del Benfica, a pesar de haber sido expulsado el partido pasado

Jhon Jader Durán podría volver a tener minutos con el Benfica. El delantero colombiano fue incluido en la convocatoria para el partido frente al Gil Vicente, mientras el club continúa evaluando su situación tras la polémica que se generó en los últimos días por cuenta de su expulsión, justo cuando había acabado el partido frente a Santa Clara.

Marco Silva, entrenador del conjunto portugués, se refirió al caso y aseguró que la información que recibió respalda su postura inicial sobre lo sucedido.

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“Todavía no hemos tomado ninguna decisión”, explicó el técnico, quien señaló que, después de revisar el informe correspondiente, mantiene lo que había declarado al finalizar el encuentro. Silva insistió en que, según la información que conoce, el colombiano no estuvo involucrado en ningún incidente.

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El entrenador también defendió la confianza que depositó en el futbolista desde el primer momento. “Afortunadamente, confié en el jugador. Ese es mi papel cuando hablo con ellos: busco que sean lo más honestos posible, independientemente de si cometen errores o no”, afirmó.

Pese a estas declaraciones, Marco Silva reconoció que todavía está a la espera de conocer la decisión definitiva, una vez analizadas todas las imágenes y revisado el informe. “Sinceramente, tengo mucha curiosidad por ver cuál será la decisión final”, agregó, dejando claro que el caso aún no está completamente cerrado.

Por ahora, la principal novedad para el colombiano es su presencia en la convocatoria del Benfica para enfrentar al Gil Vicente. Su inclusión abre la posibilidad de que vuelva a estar disponible para el equipo, aunque todavía no garantiza que tenga participación durante el compromiso.