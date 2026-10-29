Colombia cayó por goleada frente a España en el Mundial Sub-15 de Azerbaiyán

La Selección Colombia quedó eliminada este jueves 29 de octubre del Mundial sub-15 que se disputa en Azerbaiyán. La Tricolor fue goleada 5-0 por España en los cuartos de final en horas de la madrugada. Los dirigidos por José Francisco “Pacho” López jugarán un partido en búsqueda quinto puesto frente a Guinea este mismo día a las 9:00 AM hora local.

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El dominio de los españoles fue evidente en cada sector de la cancha, superando en cada aspecto a los sudamericanos, quienes cometieron varios errores defensivos que fueron aprovechados por los rivales, logrando así el abultado resultado.

Adrián Bielsa, abrió el marcador a los 4´minutos y Alberto Ruíz al 7´aumentó la diferencia; Ricar Pérez puso el 3 a 0 a los 29´ y Alberto Ruíz repitió para el 4 a 0, apenas un minuto después. Ya sobre los 33´ apareció Barbany, quien cerró la cuenta y sacó a la selección Colombia, ganadora del Grupo M, de la disputa por el título.

¿Qué sigue para La Selección?

Este mismo jueves, Colombia se enfrentará a Guinea con el proposito de meterse en la pelea por el quinto puesto del certamen mundialista. En el caso de vencer al conjunto africano, La Tricolor se medirá contra el ganador entre Ghana y Brasil, quienes vienen de perder contra Paraguay y Republica Checa respectivamente.

Con esta victoria, España jugará la semifinal frente a Grecia, quien viene de eliminar a Guinea 2-1. En representación de la CONMEBOL, Paraguay jugará en la otra llave ante Republica Checa, en la pelea por conseguir su cupo en la final.