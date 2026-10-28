Se disparó el hurto a infraestructura eléctrica en Quindío, en su mayoría por habitantes de calle

Habitantes de la calle robando en recámaras de energía en Armenia. Foto: Cortesía EDEQ

Armenia

Están disparados los robos y hurtos a la infraestructura eléctrica en el Quindío, este año se han registrado 243 casos, el 90% en la ciudad de Armenia.

El hurto de infraestructura eléctrica es una de las principales problemáticas que enfrenta EDEQ en la prestación del servicio en el departamento; esta situación puede ocasionar descargas eléctricas, quemaduras, incendios y otros accidentes con consecuencias graves para la vida e integridad de las personas.

Según la Empresa de Energía del Quindío, Edeq, en 2026 se han registrado 243 eventos asociados al robo de elementos de las redes de distribución de energía, Armenia es el municipio con más casos con el 88% de los hurtos, seguido de Calarcá, Quimbaya, La Tebaida y Montenegro.

De acuerdo con el material fílmico recopilado por EDEQ, se han identificado dos modalidades de hurto. La primera y más frecuente, corresponde a personas en condición de calle que intervienen recámaras para extraer elementos, manipulación de redes de media y baja tensión para hurtar cable, así como acometidas.

La segunda modalidad, aunque menos recurrente, genera mayores afectaciones debido a su nivel de organización. En estos casos, grupos delincuenciales utilizan uniformes y elementos que simulan pertenecer a empresas de telecomunicaciones con el fin de intervenir la infraestructura eléctrica sin despertar sospechas entre la comunidad.

Cortesía Edeq

Jorge Iván Grisales Salazar, Gerente encargado de EDEQ: “La situación es preocupante, el hurto de infraestructura no solo afecta la prestación del servicio de energía para los usuarios; estas acciones ponen en grave riesgo la vida de quienes manipulan las redes eléctricas y de las personas que viven o transitan cerca de los lugares donde ocurren estos hechos”

EDEQ y la Policía Nacional mantienen una labor conjunta y coordinada orientada a proteger la infraestructura eléctrica del departamento y contribuir a la identificación de los responsables de estos hechos

EDEQ refuerza el llamado a la comunidad para estar atentos a la presencia de personal ajeno en postes, recámaras, ductos o manipulando cajas, tapas o cables eléctricos, así como si se identifican cajas o tapas levantadas o rollos de cable dejados en la intemperie, se pueden reportar al 123 de la Policía Nacional y a la línea de servicio al cliente de EDEQ: 115 desde Armenia, 01800 910 115 desde cualquier municipio.