Barranquilla se blinda para Halloween: 1.200 policías para la seguridad y prohíben las rodadas

1.200 uniformados de la Policía para resguardar la seguridad y se prohíben las rodadas y caravanas durante Halloween, son algunas de las medidas de la Policía y la administración local para mantener el orden durante este puente festivo.

“Las acciones preventivas, operativas y de control se desarrollan desde ya y se extenderán hasta diciembre, con presencia policial en corredores viales, sectores de alta afluencia y espacios de encuentro familiar, priorizando la protección de niños, niñas y adolescentes”, indicó la Policía.

¿Cómo será la prohibición de las rodadas?

Las rodadas y caravanas quedarán prohibidas durante este puente festivo, así quedó establecido en el decreto distrital 1484 de 2026. Incluso, se prohíben los recorridos masivos y concentraciones de vehículos automotores.

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El horario que abarca esta prohibición es desde el sábado 31 de octubre, a las 6:00 a. m. hasta el lunes 2 de noviembre, a las 6:00 a. m.

Por otra parte, se dio a conocer que se restringe la circulación de los vehículos señalados en el decreto por el corredor vial del Malecón del Río, entre la calle 79 y el sector de la Aleta de Tiburón o Puente Batiente, de acuerdo con las condiciones y los horarios establecidos.

Las medidas se extienden hasta diciembre

El coronel Miguel Fernando Sastoque Segura, comandante encargado de la Policía Metropolitana pidió a la ciudadanía a que haya una corresponsabilidad para el cumplimiento de las disposiciones distritales.

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“Los uniformados mantienen su despliegue para prevenir la realización de rodadas y caravanas prohibidas, así como para intervenir ante situaciones que puedan generar riesgos para la comunidad”, indicó la Policía.