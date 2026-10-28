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28 oct 2026 Actualizado 19:26

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“PepsiCo invertirá en dos plantas en Barranquilla y Cundinamarca”: Ministro Mauricio Gómez Amín

Según el Ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín la inversión será por 3.5 billones de pesos.

Ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amin. Foto: @DNP_Colombia

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La multinacional PepsiCo invertirá cerca de 3.5 billones de pesos dos plantes en el país, estarán ubicadas en Barranquilla y Cundinamarca.

Así lo reveló Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio a varios medios en el marco del Encuentro Regional Caribe para la Construcción del Plan Nacional de Desarrollo en Barranquilla.

Precisamente, el pasado 27 de septiembre el presidente Abelardo De la Espriella había anunciado la inversión de PepsiCo por 1.000 millones de dólares durante los próximos cinco años en Colombia.

“Es una decisión contundente: ampliar la producción, modernizar sus operaciones y fortalecer la distribución en el país”, había mencionado el mandatario del país a través de sus redes sociales.

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Según indicó el acuerdo se logró durante su visita a Nueva York semanas atrás, a donde realizará un nuevo viaje con un portafolio de inversiones por 76 billones de dólares en diferentes proyectos.

“El compromiso es recuperar el control territorial y la seguridad en el país para que la inversión extranjera llegue”, indicó.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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