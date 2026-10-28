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28 oct 2026 Actualizado 18:29

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“Ha tenido un problema grave en materia de energía”: Vicepresidente Restrepo sobre la Costa Caribe

Cuestionó que en esta zona del país se presente un alto costo de la energía.

El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, aseguró que en noviembre se contratarán $2,7 billones adicionales.

El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, aseguró que en noviembre se contratarán $2,7 billones adicionales.

El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, aseguró que en noviembre se contratarán $2,7 billones adicionales.
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El vicepresidente José Manuel Restrepo cuestionó los altos costos de las tarifas de energía en la Costa Caribe. Indicó que este ha sido “un problema grave” para esta parte del país.

“Es inconcebible que un territorio que produce la energía tenga que pagar las dimensiones de la tarifa del sector de energía que se paguen en este territorio”, sostuvo.

El alto funcionario, quien participó en el Encuentro Regional Caribe para la construcción del Plan Nacional del Desarrollo, en Barranquilla, indicó que el Gobierno Nacional debe dar respuesta “a esta problemática”.

Lea también: “Se gastaron $1 billón diarios en la campaña”: Gómez Amín denuncia compra de votos

“Y tiene que hacerlo, además, con la convicción de que ese tiene que convertirse en una potencia de los departamentos para el país”, manifestó.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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