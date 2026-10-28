“Ha tenido un problema grave en materia de energía”: Vicepresidente Restrepo sobre la Costa Caribe

El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, aseguró que en noviembre se contratarán $2,7 billones adicionales.

El vicepresidente José Manuel Restrepo cuestionó los altos costos de las tarifas de energía en la Costa Caribe. Indicó que este ha sido “un problema grave” para esta parte del país.

“Es inconcebible que un territorio que produce la energía tenga que pagar las dimensiones de la tarifa del sector de energía que se paguen en este territorio”, sostuvo.

El alto funcionario, quien participó en el Encuentro Regional Caribe para la construcción del Plan Nacional del Desarrollo, en Barranquilla, indicó que el Gobierno Nacional debe dar respuesta “a esta problemática”.

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“Y tiene que hacerlo, además, con la convicción de que ese tiene que convertirse en una potencia de los departamentos para el país”, manifestó.