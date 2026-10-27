“Pensé que no volvería a ver a mi mamá”: soldado que sobrevivió seis días perdido tras emboscada

El soldado del Ejército Nacional, Andrés Casterbondo, quien permaneció seis días perdido en zona rural de Antioquia tras un ataque con granadas y drones contra su unidad militar, contó en entrevista con Caracol Radio cómo logró sobrevivir sin alimentos, tomando agua de quebradas y nacederos, mientras permanecía oculto entre la vegetación para evitar ser encontrado por integrantes de grupos armados.

El uniformado aseguró que la fe y las oraciones de su madre fueron fundamentales para mantenerse con vida hasta reencontrarse con sus compañeros. Los hechos ocurrieron el 18 de octubre, cuando los militares adelantaban operaciones y se detuvieron durante la tarde para intentar preparar algo de comer, después de pasar el día en movimiento. En ese momento, según relató Casterbondo, comenzaron a ser atacados con granadas y drones.

“En ese rato que nos detuvimos a descansar, de repente nos empezaron a atacar con granadas, con los drones”, recordó.

Ante las explosiones, los uniformados buscaron protección debajo de los árboles y entre la vegetación para evitar ser detectados por los drones. Sin embargo, los ataques continuaron y los integrantes del pelotón comenzaron a dispersarse. En medio de esa situación, Casterbondo perdió contacto con sus compañeros.

“Lo primero que hicimos fue buscar cubierta y protección debajo de los árboles, buscar la maraña así para escondernos, para que no nos detectaran los drones, pero nos seguían atacando y los muchachos se separaban un poco más. Ahí fue el momento donde yo ya perdí como contacto con los muchachos, porque ya no los veía, no los escuchaba ni nada por las explosiones”, relató.

El soldado también recordó que, durante el ataque, escuchó a uno de sus compañeros advertir que otro militar había resultado herido. La preocupación por su compañero se sumó al miedo y la confusión que se vivían en medio de las explosiones.

“Los muchachos corrían con miedo hacia diferentes direcciones y uno de los compañeros gritaba que habían herido a uno de los muchachos. Ahí uno empezó como a preocuparse más por el compañero que había resultado herido en el ataque”, señaló.

Cuando llegó la noche, Casterbondo comprendió que estaba solo. No veía ni escuchaba a los demás militares y las explosiones se escuchaban a lo lejos. En medio de la oscuridad, decidió no intentar regresar porque desconocía los riesgos que podía encontrar en el camino.

“Cuando ya se hizo tarde en la noche, yo no veía a ninguno de los compañeros, ya ni los escuchaba, no los veía. Las granadas se escuchaban lejos cuando caían, porque ya, como les digo, era muy de noche y estaba muy oscuro. Ya yo no podía, como quien dice, regresarme, porque si me trataba de regresar no sabía qué me esperaba ya”, contó.

Durante los primeros momentos de soledad, el uniformado sintió miedo e incertidumbre al no saber cómo volver a su unidad ni qué podía ocurrir si intentaba regresar al lugar donde se había producido el ataque.

“Uno tenía como esa incertidumbre, ese miedo, como una angustia de no saber cómo volver, de intentar volver y, si uno volvía, no saber qué era lo que le iba a esperar allá”, manifestó.

Durante los seis días que permaneció extraviado, el soldado prácticamente no comió. Su única fuente de sustento fue el agua que encontraba en caños, arroyos y nacederos en medio de los cerros.

“No comer, nada prácticamente. Como les digo, no se encontraban árboles de fruta ni nada, solo agua”, explicó. Al preguntarle cómo conseguía el líquido, respondió: “De los caños, de los arroyitos, de los nacederos que encontraba uno a veces por ahí en los cerros”.

Casterbondo aseguró que permaneció oculto durante todo ese tiempo y evitó acercarse a viviendas o entrar en contacto con otras personas.

“Siempre estuve oculto durante los seis días. Traté de evitar lo más posible ver casas o personas, no tuve contacto con nadie”, afirmó.

El uniformado también señaló que desconocía si integrantes del grupo armado habían pasado cerca de los lugares donde se escondía. Explicó que no tenía información sobre todos los movimientos de la operación, pues algunos detalles se mantenían bajo reserva.

“Hay muchas cosas que ellos no nos dicen a nosotros o las mantienen en reserva, porque de pronto empiezan a compartir esa información y se filtra después. No sabe uno si cae en manos de bandidos o cosas así”, indicó.

El reencuentro con sus compañeros ocurrió después de que caminara durante toda la noche y se detuviera a descansar en medio de la vegetación. Tenía las botas llenas de agua porque había atravesado caños y charcos, y se encontraba intentando escurrirlas cuando escuchó unas voces.

En ese momento, pensó que podían ser integrantes del grupo armado. Por eso, antes de dejarse ver, intentó identificar si quienes se acercaban llevaban casco, una señal que le permitió reconocer a los militares.

“Yo estaba descansando, como había caminado toda la noche. Llegué a un punto y me quedé ahí quieto, escondido en una marañita, esperando para descansar y escurrir las botas, porque las tenía llenas de agua, como había cruzado caños y charcos”, recordó.

“Al rato yo escucho la voz y pensé que eran prácticamente enemigos. Lo primero que hice fue como acordarme: si traen casco, de pronto sean los muchachos y, si no, ya es más probable que sean bandidos”, agregó.

Cuando reconoció a uno de los soldados de su pelotón, gritó para avisar que estaba allí. Uno de sus compañeros corrió hacia él y lo abrazó.

“Cuando vi que eran los muchachos, que traían unos cascos, alcancé a reconocer uno de los soldados, que era un compañero del pelotón. Yo le dije que estaba ahí, le grité: ‘¡Estoy aquí, estoy aquí!’, y un compañero se lanzó a mí corriendo a abrazarme”, relató.

Después de ser encontrado, una de sus primeras acciones fue llamar a su mamá para decirle que estaba bien. Durante la entrevista, recordó que le había pedido a Dios regresar con vida y poder reencontrarse con ella.

“Yo le pedí a Dios que me llevara otra vez con ella, con vida, sano y salvo, y así fue. Dios escuchó mis oraciones siempre”, afirmó.

El soldado destacó que la fuerza de voluntad, la fe y las oraciones de su madre lo ayudaron a resistir durante los momentos más difíciles, cuando el cansancio y la incertidumbre lo hacían sentirse desanimado.

“La fuerza de voluntad, las oraciones de mi madre y todo eso, porque había días que uno se sentía como desanimado y cosas así, pero siempre uno ahí con la fe de que todo iba a salir bien, que todo iba a pasar y vamos a salir adelante a pesar de todo eso”, sostuvo.

Durante esos días, también intentó regresar al lugar donde se produjo el ataque para recuperar sus pertenencias y buscar señal que le permitiera comunicarse con el batallón o con alguien fuera de la zona.

“Trataba de volver al punto donde nos habían atacado para mirar si estaban las cosas, recuperarlas y regresar por el camino donde habíamos entrado hacia allá, para tratar de buscar señal, para comunicarme allá afuera con el batallón o con alguien externo”, explicó.

Finalmente, Casterbondo reflexionó sobre lo que vivió durante esos seis días y reconoció la dureza de las operaciones militares en medio del conflicto armado.

“La guerra es una cosa dura, que no es como para cualquiera. Esto es, como quien dice, para valientes y para las personas que les gusta”, concluyó.