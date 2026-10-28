Sí al visitante, para los juegos de Atlético Bucaramanga ante Pasto y Atlético Nacional

La Comisión Local de Fútbol, determinó que los hinchas del Deportivo Pasto y los hinchas de Atlético Nacional sí podrán ingresar para el juego ante Atlético Bucaramanga, válidos por la fecha cinco y la fecha ocho de la Liga Betplay Dimayor 2026-II, respectivamente, en el Estadio Departamental Américo Montanini, de la capital santandereana.

En esta reunión en la que participan las diferentes autoridades locales determinaron que los hinchas de los equipos visitantes podrán ingresar a la tribuna norte baja de manera organizada, los hinchas del equipo Pastuso el viernes 30 de octubre a las 8:05 p.m. y los hinchas del conjunto antioqueño el lunes festivo 2 de noviembre a las 8:15 p.m.

Caracol Radio pudo conocer que del Deportivo Pasto solicitaron el ingreso para una aproximado de 80 hinchas. Por su parte de Atlético Nacional se espera la presencia de alrededor 1.800 seguidores.

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Desde la comisión local de fútbol adoptaron medidas especiales de seguridad y convivencia. El “sí al visitante” en Santander se presenta, según barristas, gracias al trabajo que adelantan de fútbol en paz, la hinchada del equipo leopardo, con las demás barras del país.

El compromiso contará con acompañamiento de efectivos de la Policía, con el apoyo de la Defensa Civil, la Cruz Roja, la Dirección de Tránsito, la Unidad de Gestión del Riesgo y los gestores de convivencia, con el objetivo de garantizar que el evento se desarrolle con normalidad.

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Para el encuentro de los leopardos ante Pasto las puertas se abrirán a las 6:00 de la tarde. Para el duelo ante Atlético Nacional las puertas estarán abiertas a partir de las 5:00 de la tarde.

Como parte de las disposiciones de seguridad, estará prohibido:

Prohibido el ingreso de personas que porten prendas alusivas o doble prenda de alguno de los equipos visitantes, es decir, dos camisetas o prendas superpuestas, en las tribunas diferentes a la autorizada para la hinchada visitante.

es decir, dos camisetas o prendas superpuestas, en las tribunas diferentes a la autorizada para la hinchada visitante. En cuanto a las edades de ingreso, las tribunas norte alta, sur alta y sur baja estarán habilitadas exclusivamente para mayores de 18 años. En las tribunas occidental baja, occidental alta, oriental y norte baja podrán ingresar personas desde los 5 años.

Las autoridades hicieron un llamado a los asistentes para que los partidos se vivan en un ambiente de calma y sana convivencia, cumpliendo con las medidas establecidas para estos encuentros deportivos.