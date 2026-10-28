153 extranjeros expulsados de Bucaramanga en 2026: algunos con más de 130 anotaciones policiales

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, informó que ya son más de 153 ciudadanos extranjeros expulsados de la ciudad en menos de un año, como resultado de los operativos adelantados en articulación con Migración Colombia.

El mandatario señaló que, en los procedimientos más recientes, fueron capturados cinco ciudadanos extranjeros que, entre todos, acumulaban más de 130 anotaciones policiales por diferentes infracciones a la ley.

Cristian Portilla también destacó el caso de uno de los extranjeros, quien, según el mandatario, durante un requerimiento de las autoridades habría maltratado verbalmente a una funcionaria de Migración Colombia y se habría negado a facilitar su identificación.

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De acuerdo con el alcalde, esta persona pudo ser identificada mediante el sistema BITMAP, herramienta entregada a Migración Colombia para apoyar los procedimientos de verificación de identidad.

Portilla aseguró que Bucaramanga lidera en el país el número de expulsiones de ciudadanos extranjeros realizadas durante este año y reiteró que continuarán los operativos de control migratorio y seguridad en la ciudad.

El alcalde aseguró que Bucaramanga es la ciudad del país con mayor número de expulsiones en este periodo.