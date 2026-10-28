Investigan ataque con una granada contra la cárcel de mujeres de Bucaramanga

Autoridades investigan un presunto ataque contra las instalaciones de la cárcel El Buen Pastor de Bucaramanga, luego de que la guardia del centro penitenciario reportara una fuerte detonación en la parte externa del establecimiento.

Tras recibir la alerta, unidades de la Policía se desplazaron hasta el lugar para verificar lo ocurrido. Durante la inspección, los uniformados encontraron una espoleta y evidenciaron daños en el portón de la Unidad de Almacenamiento de Residuos de la penitenciaría.

Como medida preventiva, la Policía intensificó los controles de seguridad en el sector, con el despliegue de acciones operativas y revistas para verificar posibles situaciones sospechosas.

Confirman que fueron instalados puestos de control intermitentes sobre la calle 45, con el objetivo de prevenir nuevos hechos y garantizar la seguridad de los habitantes y transeúntes de esta zona de Bucaramanga.

Por ahora, las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo la detonación y determinar qué ocurrió en las afueras del centro penitenciario de mujeres en la capital santandereana.