Diputado de Santander investigado por presunto abuso a menor de edad hará parte de la mesa directiva

Bucaramanga

En la Asamblea de Santander se eligió la mesa directiva para el 2027, el diputado Francisco González del partido Liberal quedó electo como presidente, el diputado Orlando Niño Mateus del partido Conservador como primer vicepresidente y la diputada Darly Mendoza del Pacto Histórico como segunda vicepresidente.

Pues precisamente la elección del diputado Orlando Niño Mateus ha generado polémica entre algunos sectores en el departamento pues recientemente la Fiscalía General de la Nación desarchivó una investigación que hay en su contra por un presunto caso de abuso a una menor de edad.

La diputada Diana Jiménez, quien ha venido haciéndole seguimiento a este proceso, aseguró que aunque debe primar siempre la presunción de inocencia pero que el mensaje que se está enviando desde la duma no debe ser de que no se tiene en cuenta a las mujeres que denuncian.

“Mi voto fue en blanco porque yo tengo que ser coherente con mis decisiones, con mi defensa, con la lucha de mi causa, que ustedes me han visto por todo el departamento de Santander y son los derechos de las mujeres y obviamente mi compromiso es exigir que esta investigación avance con rigor, que se proteja por supuesto a la adolescente y que se conozca la verdad”, agregó la diputada Jiménez.

Fue enfática la diputada que no buscan que se condene anticipadamente a alguien, que eso le corresponde es a la justica, pero no se puede dejar atrás la investigación y la seguridad de la menor que denunció.