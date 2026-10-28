Charalá, Santander, celebrará 25 años del Concurso Nacional de Tiple: conozca la programación

Charalá, Santander, se prepara para celebrar los 25 años del Concurso Nacional de Tiple “Pedro Nel Martínez”, un encuentro que rinde homenaje a este instrumento representativo de la música andina colombiana.

La programación se desarrollará durante cuatro días, del jueves 29 de octubre al domingo 1 de noviembre, con actividades dirigidas tanto a los músicos participantes como a la comunidad y los visitantes que quieran acercarse a esta tradición musical.

Pedro Nel Martínez González, Director técnico del concurso e hijo del maestro homenajeado, explicó “El 29 vamos a tener unos conciertos dialogados en los colegios de Charalá, el día 30 tenemos la audición privada con el jurado y en la noche tenemos el gran brindis de lanzamiento con todo el con toda la población y la semifinal del del Concurso Nacional y el día sábado tenemos la gran final”

La programación también cuenta con actividades para el pueblo y los visitantes:

La taza de café

Emprendimientos

Actividades culturales.

La noche blanca

Los jurados del concurso se encuentran maestros de la música con alta trayectoria:

Maestro Adrián Manrique , un tiplista radicado en Canadá que viaja exclusivamente al concurso a ser jurado. Es oriundo de Charalá y uno de los primeros campeones eh nacionales.

, un tiplista radicado en Canadá que viaja exclusivamente al concurso a ser jurado. Es oriundo de Charalá y eh nacionales. Adrián ganó en el año 2003, Fue uno de los de los primeros ganadores del concurso.

Fue uno de los de los primeros ganadores del concurso. También estará el maestro Pedro Nel Martínez , un señor de casi 80 años que todavía se sube a las tarimas y lleva el tiple a nivel nacional.

, un señor de casi 80 años que y lleva el tiple a nivel nacional. El gran músico José Ricardo Bautista Pamplona, que ha sido uno de los directores del Festival Internacional de la Cultura en Boyacá.

Los ganadores del concurso se les reconocerá económicamente según la categoría, ya sea infantil, juvenil y mayores. Asimismo, se premiara al acompañante y se encuentra una categoría que es la de obra inédita para tiple, que también recibe un premio económico.

Con esta edición conmemorativa, Charalá se convertirá en punto de encuentro para músicos y amantes del folclor colombiano. La invitación está abierta para que residentes y turistas participen en las actividades y disfruten de cuatro días dedicados al tiple y a la identidad musical del país.