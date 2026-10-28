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Senador denuncia que la mayoría de los damnificados no ha recibido ayuda del Gobierno Nacional

79 días después del terremoto, la mayoría de los damnificados sigue sin recibir ayuda del Gobierno Nacional.

Para citar un solo caso: De acuerdo con el Registro Único de Damnificados en Dosquebradas, Risaralda, hay 8.100 familias afectadas, pero solo se han prometido 300 subsidios.

El Fondo Milagro, creado por el Gobierno Nacional, con el propósito de agilizar el trámite de las ayudas y dineros de reconstrucción, no tiene hoy, 28 de octubre, manuales de contratación, ni de operación. No despega.

El presidente Abelardo de la Espriella dijo inicialmente que el Fondo Milagro manejaría los recursos públicos y privados. Por favor, oigan el discurso del jefe de Estado en Quibdó el 24 de agosto.

Recursos públicos y privados, decía el presidente. El mandatario lo reiteró en Pereira el 28 de agosto cuando explicó la razón para la creación del Fondo Milagro.

“La entrega de recursos públicos y privados”, asegura el presidente. Sin embargo, en la alocución del pasado domingo, 25 de octubre, dijo que los aportes privados y los de las fundaciones no ingresan a ese fondo.

¿Entonces a quién reclamarle?

El senador Walter Alfonso Rodríguez, conocido como Wally, ha denunciado que la duplicidad de funciones entre el Fondo Milagro y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, ha terminado paralizando las acciones frente a las necesidades apremiantes de los damnificados.

En entrevista con El Reporte Coronell, el senador Wally Rodríguez habló de los contratos que ha suscrito la UNGRD para poder ayudar a los damnificados por el terremoto. Indicó que desde el 18 de agosto se ha pedido respuesta a la entidad, pero fue solo hasta el 14 de octubre, por medio de la orden de un juez, cuando respondieron que no se reportan órdenes en la actuación consultada, esto quiere decir que no hay ejecución por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo.

De otra parte, dijo que el Fondo Milagro era un fondo que no era necesario crear, este a su vez va bastante mal: “Se citó al señor Jaime Andrés para hacer seguimiento a todo el tema del terremoto, y pues lo que vimos es que es un personaje que no conoce sobre el funcionamiento del Estado”.

“La verdad de todo es que el Fondo Milagro no ha empezado a trabajar porque un requisito fundamental para la ejecución, según los contratos fiduciarios, es que se tenga manual de contratación, esto quiere decir que, finalmente, el Fondo Milagro no ha hecho ninguna clase de trabajo respecto al tema de la emergencia”, puntualizó el senador.

Escuche la entrevista aquí:

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La UGRD está sumida en la inacción. Sus funciones fueron asumidas por el Fondo Milagro con patrimonio autónomo, fiducia y régimen privado.

Sonaba bien, pero su junta directiva se reunió por primera vez hace dos semanas, el 15 de octubre.

Las entregas de vivienda hasta ahora han sido simbólicas. Llaves de cartón para la foto. Videos para las redes sociales. La reconstrucción no empieza aún y la opacidad en el manejo de esos recursos ha sido la norma. A las miles de familias afectadas solo les queda esperar un verdadero milagro.

Escuche El Reporte Coronell en 6AM W de Caracol Radio:

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