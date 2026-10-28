¿Qué pasó en la audiencia preparatoria contra la exgobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado?

Armenia

Se cumplió la audiencia preparatoria de juicio contra la exgobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado, investigada por presuntos casos de corrupción.

De forma virtual, se llevó a cabo la diligencia judicial, donde estuve presente la exmandataria, su abogado, la Fiscalía, la Procuraduría y la magistrada de la Corte Suprema.

Cabe recordar que la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia acusó e imputó a la exgobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado Palacio, en calidad de autora, de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación por presuntas irregularidades en cuatro contratos de 2015, celebrados por el departamento del Quindío durante su administración, por un valor total de $20.774 millones de pesos.

En la audiencia virtual hicieron presencia la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Paula Andrea Ramírez, que presidió la audiencia, además de Jhon Jairo Castro, fiscal octavo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Guillermo Uribe, abogado de la exgobernadora, Sandra Paola Hurtado, exgobernadora del Quindío, por parte de la Procuraduría Marta Luz Carval, procuradora segunda delegada, y la gobernación del Quindío como víctima en representación de German López.

En la diligencia judicial, el fiscal solicitó excluir varias pruebas documentales y de testigos presentados por la defensa de la exgobernadora, al igual que el abogado de la exmandataria también solicitó la exclusión de algunas de las pruebas. Como dato curioso en la audiencia, una de las pruebas es la inclusión de peritos contadores para los temas de contratos, que generó solicitudes diferentes por cada una de las partes.

Sandra Paola Hurtado, exgobernadora, sobre la audiencia preparatoria de juicio indicó: “En la etapa preparatoria, hoy estamos en las oposiciones; la fiscalía presentó unas oposiciones y nosotros presentamos nuestras oposiciones, también las solicitudes probatorias de la fiscalía. Toca esperar a que vuelvan a citar en la corte para que ya nos den el decreto de pruebas y, conforme a eso, presentar los recursos que se derivan precisamente de esa actuación.

Y agregó: “Es una audiencia de trámite, nos fue muy bien, pero la verdad es que el acervo probatorio que nosotros tenemos es muy amplio, demasiado amplio y, pues, las oposiciones que recibimos de parte de la Fiscalía, eso fueron muy pocas, entonces vamos en el proceso”.

Luego de esta diligencia, lo que sigue en el proceso es que se fije la audiencia de juicio oral contra la exgobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado, en la Corte Suprema de Justicia.