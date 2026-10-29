Bucaramanga: por primera vez realizan cirugía cerebral para tratar la depresión resistente en el HIC

En Bucaramanga el Hospital Internacional de Colombia (HIC) realizó por primera vez una cirugía cerebral para tratar a un paciente con depresión resistente. Una condición en la que los medicamentos y otras terapias no logran los resultados esperados.

La intervención se realizó mediante estimulación cerebral profunda. Es decir, una técnica que utiliza impulsos eléctricos para modificar la actividad de los circuitos del cerebro relacionados con el estado de ánimo.

Esta es la primera vez que se aplica en un paciente con depresión refractaria. Aunque el hospital lleva varios años utilizando este procedimiento para tratar trastornos del movimiento y epilepsia.

El paciente intervenido fue Ronald Rodríguez, diagnosticado con un trastorno ansioso-depresivo en 2012, quien había recibido diferentes tratamientos sin conseguir una mejoría sostenida.

¿Cómo funciona la cirugía cerebral para tratar la depresión?

El procedimiento consiste en implantar electrodos de aproximadamente 1,2 milímetros de diámetro en zonas específicas del cerebro.

Estos electrodos se conectan a un dispositivo que se coloca debajo de la piel, cerca de la clavícula, y que envía impulsos eléctricos controlados al cerebro.

En términos sencillos, la estimulación busca modificar el funcionamiento de determinados circuitos neuronales que intervienen en la regulación del estado de ánimo.

Iván Freire, neurocirujano del HIC encargado de la intervención, explicó que cada procedimiento se adapta a las características del paciente.

“Este es un tratamiento personalizado. Cada paciente tiene su propio sitio de estimulación, su programación y sus parámetros. No es algo estándar para todos; buscamos cuál es la configuración que permite obtener la mejor respuesta en cada caso”, señaló.

Una de las características de esta tecnología es que los especialistas pueden ajustar los impulsos eléctricos desde el exterior, dependiendo de la respuesta del paciente y de su evolución.

¿Quiénes pueden recibir este tratamiento para la depresión?

La estimulación cerebral profunda no está indicada para todas las personas con depresión.

Se trata de una alternativa que puede considerarse en casos complejos, cuando los tratamientos habituales no han logrado una respuesta suficiente. Su aplicación para esta enfermedad continúa en investigación clínica.

En el caso de Ronald Rodríguez, los médicos evaluaron su condición después de que recibiera medicamentos psiquiátricos y estimulación magnética transcraneal, sin conseguir resultados duraderos.

El paciente había presentado durante años síntomas como insomnio, episodios frecuentes de llanto, pérdida de interés por las actividades cotidianas y dificultades para relacionarse con otras personas.

Tras una evaluación interdisciplinaria, los especialistas consideraron la cirugía como una opción terapéutica. El procedimiento fue autorizado por su EPS.

¿Qué resultados ha tenido la cirugía realizada en Bucaramanga?

Meses después de la intervención, el paciente reportó cambios en su motivación y en su capacidad para realizar actividades que antes le resultaban difíciles.

Según su testimonio, ha logrado retomar con mayor disposición el trabajo, las caminatas con amigos y otras actividades sociales.

“He notado algunos cambios muy importantes. Mi vida ha fluido de una manera más libre, de una mejor forma de cómo venía funcionando antes. Para mí, eso ha sido un gran avance y un apoyo importante en medio del proceso de la enfermedad”, relató.

Sin embargo, su evolución no ha sido constante y continúa bajo seguimiento especializado.

El neurocirujano Iván Freire aclaró que la estimulación cerebral profunda no cura la depresión ni reemplaza los medicamentos o el tratamiento psiquiátrico.

Los pacientes deben continuar con controles médicos y ajustes de estimulación según su respuesta.

De acuerdo con el especialista, entre el 10 % y el 15 % de las personas con depresión podrían presentar características de resistencia a los tratamientos.

Por ahora, su uso requiere una selección cuidadosa de los pacientes y seguimiento médico para evaluar los resultados a largo plazo.