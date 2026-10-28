Guardia Civil pide ayuda para identificar a personas desaparecidas en el choque de trenes en España

En la mañana de este miércoles en España se presentó un accidente donde chocaron dos trenes en Urda (Toledo), este accidente ha dejado 68 víctimas mortales de momento.

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Ramón Cuevas, portavoz de la Guardia Civil, dio más detalles de lo sucedo en los micrófonos de Caracol Radio y 6AM W.

“En el lugar de los hechos solo de Guardia Civil ya tenemos un despliegue de más de 200 efectivos y luego aparte hay que contar con el resto de las unidades de emergencia y de fuerzas y cuerpos de seguridad desplegados en el suelo”, comentó el portavoz.

Sistema de denuncias:

La Guardia Civil española ha habilitado cuatro puntos para la toma de muestras de ADN para identificar a las personas fallecidas o desaparecidas.

Estos puntos se han desplegado en Córdoba, Sevilla, Madrid y Toledo donde deben acudir los familiares, especialmente quienes son de primer grado. Este es un trabajo fundamental que ayuda a identificar a las personas que están desaparecidas.

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Atención a las víctimas

El portavoz de la Guardia Civil les ha pedido a los ciudadanos que pueden acudir a los centros de ayuda pero que no acudan al lugar de los hechos: “Hay que dejar todas las vías de evacuación libres para que los servicios de emergencia que estamos aquí desplegados podamos salir lo más rápidamente posible, teniendo en cuenta que seguimos evacuando víctimas y se acercan a los ciudadanos , y pueden salir ambulancias que van lo más rápido posible a los centros sanitarios, donde necesitamos que estos servicios se practiquen de la manera más rápida y efectiva posible. Por eso es muy importante que escuchen la información oficial y, sobre todo, que atiendan a los agentes que se encuentran ya desplegados, especialmente a los agentes de tráfico”, puntualizó el portavoz.

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