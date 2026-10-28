En Medellín habrá ciclopaseo de Halloween este jueves, 29 de octubre

Medellín

El Distrito de Medellín programó para este jueves, 29 de octubre, un ciclopaseo que recorrerá las principales vías del occidente de la ciudad, como parte de la celebración del Halloween en la ciudad.

Esta actividad gratuita tendrá como punto de encuentro la plazoleta de la estación Estadio del Metro de Medellín, desde donde partirá el recorrido por las vías de la Comuna 11 de Medellín.

El recorrido

Las vías de barrios como el Estadio y Laureles serán los escenarios para disfrutar de este recorrido que comenzará a las 8 de la noche y se extenderá por lo menos hasta las 11, con tres horas de actividad recreativa.

El trayecto iniciará y finalizará en la estación Estadio y pasará por sectores como los barrios Estadio, Laureles y Bolivariana, el Centro Comercial Obelisco, la glorieta de Bulerías, la avenida Bolivariana y el segundo parque de Laureles, para regresar al finalizar a la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

Actividad gratuita

Esta convocatoria está abierta y no requiere ningún tipo de inscripción; el único requisito es llegar a las 7:30 de la noche a la plazoleta de esta estación del metro, para arrancar el recorrido a las 8 de la noche.

Distancia y dificultad

El recorrido tendrá una distancia de 12,5 kilómetros por las principales vías del occidente de Medellín y tiene una duración aproximada de tres horas.

Según explicaron desde el Inder, este recorrido tiene un nivel de dificultad 2 en una escala de 1 a 5.

La subdirectora de Fomento del Inder, Catalina Velásquez, convocó a los ciudadanos para que participen de esta actividad gratuita que se desarrollará en el occidente de Medellín.

Según expresó la funcionaria, “queremos invitarlos a un ciclopaseo de Halloween. Estamos muy emocionados, va a ser el 29 de octubre, a las 7:30 de la noche; los esperamos en la Estación Estadio. Ahí nos encontraremos todos los que queramos participar; podemos ir disfrazados y tendrá una duración de tres horas aproximadamente”.

Esta actividad tendrá como escenario la comuna 11 Laureles Estadio y tendrá un recorrido lento para disfrutar de esta zona del occidente de la ciudad.

Catalina Velásquez concluyó que “va a ser una actividad muy divertida para todos, en conmemoración del Halloween”, e invitó a la comunidad a una masiva participación.

Recomendaciones para los asistentes

Desde el Instituto de Deporte y Recreación, hay recomendaciones especiales para los participantes, como el uso del casco y demás elementos de protección.

Antes de comenzar el recorrido, los propietarios deben verificar el estado de sus bicicletas, llevar hidratación y portar su documento de identidad.

Recordaron desde el INDER que esta es una actividad recreativa y no una competencia; por lo tanto, es importante mantener una velocidad moderada y seguir las indicaciones del equipo de Ciclovías durante el recorrido.

Aclararon desde la entidad que todos los menores de edad deben asistir acompañados de una persona adulta responsable.

Los asistentes deberán participar con disfraces que les permitan maniobrar sus bicicletas en medio de la celebración del Halloween dos días antes de la fecha conmemorativa, que es el 31 de octubre.