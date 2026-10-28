Agredieron a un agente de tránsito cuando imponía un comparendo en Itagüí

Un agente de tránsito de Itagüí terminó en un centro asistencial luego de ser agredido en repetidas ocasiones mientras realizaba un procedimiento de control vial en este municipio del sur del Valle de Aburrá.

Los hechos ocurrieron en la calle 36, en dirección al barrio San Gabriel, a la altura del colegio San José Manyanet, cuando el funcionario adelantaba un procedimiento para imponer un comparendo a un conductor.

De acuerdo con la información preliminar entregada por la Alcaldía de Itagüí, el hijo del conductor, quien transitaba por el sector, habría intervenido en el procedimiento y atacado al agente, propinándole varios golpes en la cabeza.

La gravedad de las lesiones hizo necesario su traslado a un centro médico, donde permanece bajo observación de los profesionales de salud.

Según el reporte preliminar de las autoridades municipales, el funcionario presenta contusiones en la cabeza y está siendo valorado para determinar si sufrió un trauma craneoencefálico como consecuencia de la agresión.

Por el momento, su evolución médica continúa bajo seguimiento y no se ha entregado un diagnóstico definitivo sobre la gravedad de las lesiones.

Alcaldía de Itagüí rechazó la agresión

A través de un comunicado divulgado este martes 27 de octubre, la Administración Municipal rechazó categóricamente lo ocurrido y expresó su solidaridad con el agente de tránsito y sus familiares.

“Fue atacado de forma traicionera por una persona que ya tenemos identificada. Vamos tras él, lo vamos a capturar. Un llamado a toda la ciudadanía, a los servidores públicos, hay que respetarlos”, señaló Diego Torres, alcalde de Itagüí .

La Alcaldía recordó que los funcionarios encargados de ejercer controles viales cumplen labores establecidas por la ley y que los desacuerdos durante estos procedimientos no justifican actos de violencia. Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía para respetar a los servidores públicos y evitar confrontaciones físicas o verbales durante los operativos de tránsito.