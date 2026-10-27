¿Quiénes han sido los colombianos en el exterior que más han producido goles en la temporada?
Luis Suárez destaca como el máximo goleador colombiano en el fútbol internacional.
En lo que va de la temporada 2026-2027 del fútbol europeo, varios colombianos se han destacado por su aporte ofensivo en las diferentes ligas del viejo continente. Jugadores como Luis Suárez y Camilo Durán figuran entre los futbolistas nacionales con mayor participación directa en goles, según los registros de la plataforma Sofascore.
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¿Qué colombianos aparecen en la lista?
- Camilo Durán (Celtic): El recién llegado a al conjunto escocés ya suma 10 goles y cinco asistencias. Su último tanto fue en la victoria 2-1 sobre el Hibernian en la fecha 10 de la Premiership.
- Luis Javier Suárez (Sporting SP): Suárez lleva 12 goles y una asistencia con el conjunto luso. El samario lleva una racha de 10 partidos consecutivos viendo el gol.
- Jayder Asprilla (Sheriff Tiraspol): El delantero de 23 años acumula 12 G/A en la liga de Moldavia. Asprilla anotó doblete el pasado 10 de octubre en la victoria 5-2 sobre el Dacia.
- Beckham Castro (Lugano): El exmillonarios lleva 5 goles y 3 asistencias en su primera temporada con el conjunto suizo. En su partido más destacado, Castro anotó un Hat-trick en la victoria 10-1 frente al Vedeggio el pasado 16 de agosto.
- Luis Díaz (Bayern Múnich): El guajiro registra 6 contribuciones de gol con el conjunto Bávaro. Díaz viene de ocupar la posición número 24 en el ranking del balón de oro y destacar en la victoria 5-1 frente al Leipzig el pasado 17 de octubre, en donde anotó un Hat-trick.