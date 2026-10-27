¿Quiénes han sido los colombianos en el exterior que más han producido goles en la temporada?

En lo que va de la temporada 2026-2027 del fútbol europeo, varios colombianos se han destacado por su aporte ofensivo en las diferentes ligas del viejo continente. Jugadores como Luis Suárez y Camilo Durán figuran entre los futbolistas nacionales con mayor participación directa en goles, según los registros de la plataforma Sofascore.

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¿Qué colombianos aparecen en la lista?