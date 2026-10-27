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27 oct 2026 Actualizado 20:13

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Santa Marta

Consejo de Estado ratifica protección a bananeros afectados por vendavales en Zona Bananera

El alto tribunal mantuvo la protección de los derechos fundamentales de los campesinos y las medidas para atender a los damnificados y recuperar su capacidad productiva, pero no ordenó refinanciar sus deudas.

Consejo de Estado ratifica protección a bananeros afectados por vendavales en Zona Bananera. Foto: ASBAMA

Consejo de Estado ratifica protección a bananeros afectados por vendavales en Zona Bananera. Foto: ASBAMA

Consejo de Estado ratifica protección a bananeros afectados por vendavales en Zona Bananera. Foto: ASBAMA

David Echavez

Santa Marta
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El Consejo de Estado mantuvo las medidas judiciales para proteger a pequeños productores de banano de Zona Bananera, Magdalena, afectados por los fuertes vientos registrados durante 2026, con el propósito de garantizar sus derechos a la alimentación, el trabajo y el mínimo vital.

La decisión confirma el amparo concedido por el Tribunal Administrativo del Magdalena a los productores afiliados a cuatro cooperativas, siempre que estén incluidos en el censo oficial de damnificados. Entre las medidas están la entrega de ayudas humanitarias y la formulación de un plan para recuperar la capacidad productiva de las fincas afectadas.

El municipio deberá avanzar en ese plan, que debe establecer las acciones, los responsables y los recursos necesarios para la recuperación.

Sin embargo, el alto tribunal declaró improcedentes por vía de tutela las solicitudes relacionadas con créditos y alivios financieros, por lo que no ordenó directamente la refinanciación de las deudas. El expediente será remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

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