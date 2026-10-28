Daniel Quintero denunció a Simón Molina ante la Corte por presunta interferencia en un proceso penal

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, por medio de su abogado Felipe Alzate Gómez, presentó una denuncia penal ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra el representante a la Cámara por Antioquia Simón Molina Gómez, por presuntas irregularidades relacionadas con la colaboración de Laura María Mejía Higuita, exfuncionaria de su administración y testigo de la Fiscalía General de la Nación.

La denuncia solicita investigar si Molina, quien se desempeñó como secretario privado de la Alcaldía de Medellín durante la administración de Federico Gutiérrez, habría intervenido en el acercamiento de Mejía Higuita con el ente acusador y en las gestiones que adelantaba dentro de las investigaciones por presunta corrupción en la contratación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y Metroparques.

El documento plantea como posibles hipótesis los delitos de soborno en la actuación penal y tráfico de influencias. Sin embargo, aclara que los hechos expuestos no constituyen pruebas concluyentes de una actuación concertada ni permiten anticipar responsabilidades penales.

La denuncia será estudiada por el magistrado Javier Fonseca de la Sala de Instrucción.

La conversación que motivó la denuncia

Uno de los principales elementos mencionados por el abogado es una conversación de WhatsApp del 19 de noviembre de 2024 entre Molina y Mejía Higuita, quien para entonces enfrentaba una investigación penal por presuntas irregularidades contractuales.

Según la denuncia, el entonces secretario privado inició el intercambio con una pregunta sobre el trámite que adelantaba la exfuncionaria ante la Fiscalía: “¿En qué va lo tuyo, qué ha pasado?”.

Mejía Higuita le respondió que ese día habían presentado un escrito al fiscal y que estaban “avanzando”. Molina le preguntó entonces: “¿Y si te han tratado bien?”.

Para la defensa de Quintero, la conversación plantea interrogantes sobre el conocimiento que tenía el funcionario de las gestiones de la testigo ante la Fiscalía y las razones por las que hacía seguimiento a su situación procesal.

Al día siguiente, el 20 de noviembre, Mejía Higuita compartió una captura de pantalla de esa conversación con su padre. En ese intercambio también habría manifestado que desde la Alcaldía estaban “full pendientes” de ella y que “se comprometieron a sacarme de todo”.

La denuncia pide establecer quiénes habrían asumido ese compromiso, en qué consistía y si existió alguna promesa de beneficios a cambio de la información que posteriormente entregó a la Fiscalía.

Un nombramiento tres días después

Otro de los hechos señalados ocurrió el 22 de noviembre de 2024, cuando Mejía Higuita fue nombrada profesional universitaria de la Contraloría General de Antioquia, tres días después de la conversación con Molina.

El abogado también menciona dos contratos de prestación de servicios que la exfuncionaria suscribió con la Institución Universitaria Pascual Bravo en 2024, por un valor conjunto superior a los $20 millones.

Para la defensa, la proximidad temporal entre las conversaciones, las referencias al supuesto compromiso de la Alcaldía y el nombramiento justifica investigar si existió alguna relación entre esos hechos.

No obstante, el documento reconoce que la coincidencia de las fechas no demuestra que Molina hubiera intervenido en el nombramiento ni que este constituyera un beneficio ofrecido a cambio de una declaración.

Los señalamientos de la testigo contra los Quintero

Mejía Higuita fue imputada por la Fiscalía por presuntas irregularidades relacionadas con contratos del AMVA y Metroparques, entre ellos el contrato 288 de 2021, por $7.748 millones, relacionado con la construcción de una bodega en el Parque de las Aguas.

El 26 de febrero de 2025 rindió un interrogatorio ante la Fiscalía en el que hizo señalamientos contra Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde. Posteriormente, amplió su declaración y mencionó también a Daniel Quintero.

La denuncia señala que la exfuncionaria habría suscrito un principio de oportunidad con la Fiscalía, avalado judicialmente en diciembre de 2025, para colaborar en investigaciones por presunta corrupción. Según el documento, su colaboración incluyó información sobre actuaciones atribuidas a Miguel Quintero y que podrían comprometer al exalcalde.

La petición a la Corte Suprema

El abogado también solicita esclarecer el papel de Mauricio García Quiroz, pareja sentimental de Mejía Higuita, quien, según la denuncia, habría acudido a la Fiscalía y visitado en varias oportunidades a Misael Cadavid, otro testigo que posteriormente celebró un principio de oportunidad.

La representación de Quintero pide establecer si esas gestiones fueron independientes o si estuvieron relacionadas con una eventual coordinación para obtener declaraciones dentro de los procesos penales.

Además, solicita inspeccionar expedientes de la Fiscalía, recibir el testimonio del exalcalde y obtener documentos relacionados con los cargos que Molina y Mejía Higuita ocuparon en la administración pública.

La Corte Suprema deberá determinar si los hechos ameritan una investigación y si existen elementos para establecer alguna conducta penalmente relevante. La denuncia no equivale a una imputación de cargos contra Molina ni demuestra que hubiera ofrecido beneficios o ejercido influencias indebidas sobre funcionarios judiciales.