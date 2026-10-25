Congresista Giménez advierte a Delcy Rodríguez y a funcionarios por amenazas a María Corina Machado

El congresista republicano de Estados Unidos, Carlos A. Giménez, responsabilizó públicamente a cinco funcionarios del régimen venezolano por cualquier daño que pueda sufrir la lidera opositoria y Nobel de Paz 2025, María Corina Machado tras su regreso al país.

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Giménez se refirió a Machado como una líder “decente y digna”, reiterando su respaldo. El pronunciamiento lo hizo a través de sus redes sociales: “Desde el Congreso de USA, responsabilizo directamente a Delcy y Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, Padrino López y González López de cualquier daño que le pueda ocurrir a María Corina Machado —la líder de la #Venezuela decente y digna”.

El representante aseguró que los funcionarios señalados enfrentarán consecuencias si las amenazas continúan. “Si siguen con las amenazas, terminarán pulverizados como los esbirros castristas que custodiaban a Maduro. Ya tienen el ejemplo. ¿Entendido?“, aseveró.

María Corina Machado de regreso a Venezuela

Este domingo, se conoció que María Corina Machado reapareció en una iglesia católica del estado Lara, abrazada por los seguidores de su partido, Vente Venezuela (VV), en medio de una eucaristía.

Minutos antes, la líder opositora había publicado en su cuenta de X: “Estoy aquí. Con ustedes”.

Edmundo González Urrutia confirmó en esta misma red social que María Corina Machado se encontraba en territorio venezolano. “Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso”, dijo el opositor, quien anticipó que “muy pronto” él también regresará para que el país “avance verdaderamente hacia la libertad”.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que el regreso de María Corina Machado se debe a la labor de mediación de su país.

“Las condiciones que permiten el regreso seguro de la Sra. Machado a Venezuela son el resultado directo de las conversaciones de reconciliación respaldadas por Estados Unidos, las cuales ya han hecho posible la liberación de cientos de presos políticos y el retorno del exilio de cientos de figuras de la oposición política”, publicó en su X.

El funcionario añadió que: “Estados Unidos espera que se sigan respetando las libertades de todos los sectores de la política venezolana”.

Hasta ahora, no hay información sobre cómo se produjo su regreso.

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