Carnaval de Barranquilla rechaza ataques digitales contra sus reinas

La organización Carnaval de Barranquilla rechazó los ataques digitales dirigidos contra sus representantes y expresó su respaldo a Isabella Daes, reina del Carnaval de los Niños 2027, luego de que su cuenta oficial de Instagram fuera afectada por un ataque informático. Según informó la entidad, la cuenta ya fue recuperada. A través de un comunicado, la organización manifestó su solidaridad con la menor y reiteró su compromiso con la protección de sus derechos, su integridad y su bienestar.

“Isabella es una niña que representa con orgullo la alegría, la tradición y el legado de nuestra fiesta”, señaló la organización, al insistir en que su participación como embajadora del Carnaval debe desarrollarse en un entorno seguro y libre de cualquier forma de violencia. En el mismo pronunciamiento, extendió su solidaridad a la Reina del Carnaval de la 44, quien también habría sido víctima de ataques similares en plataformas digitales.

“Expresamos nuestro respaldo absoluto a nuestra soberana”

El comunicado también hizo énfasis en las agresiones y señalamientos contra Salwa Maloof Habib, reina del Carnaval de Barranquilla 2027, a quien, según la organización, buscan vincular injustamente con lo ocurrido. Frente a esta situación, la entidad fue enfática al expresar su rechazo a las acusaciones que considera infundadas y a cualquier acción que pueda afectar la imagen de la soberana.

“Expresamos nuestro respaldo absoluto a nuestra soberana y rechazamos cualquier intento de vulnerar su dignidad, integridad y buen nombre mediante acusaciones sin fundamento”, indicó.

La organización recordó que las representantes de las distintas fiestas del Carnaval no deben ser vistas como rivales, sino como figuras que comparten una misma tradición cultural. “Nuestras reinas no representan divisiones ni rivalidades: son embajadoras de la alegría, símbolos de unión y portadoras de una misma tradición que nos pertenece a todos”, expresó en el documento, con el que también buscó frenar los comentarios que alimentan enfrentamientos entre las soberanas y sus seguidores.

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En su pronunciamiento, Carnaval de Barranquilla también hizo un llamado al uso responsable de las redes sociales y a la construcción de espacios digitales en los que prevalezcan el respeto y la convivencia. La entidad sostuvo que los medios y las plataformas deben servir como escenarios para compartir y promover la cultura, y no para propagar agresiones o intimidaciones contra quienes representan las tradiciones de la ciudad.

Finalmente, la organización reiteró que continuará trabajando junto a sus reinas para promover la protección de la niñez, el empoderamiento femenino y el respeto por la diversidad. “Porque defender a nuestras reinas es también defender los valores de nuestro Carnaval”, concluyó el comunicado.