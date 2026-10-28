“Pido a los colombianos que oren por mi hijo”: Poncho Zuleta tras visitar a Kbeto en Barranquilla

Con la voz cargada de esperanza, el cantante vallenato Poncho Zuleta hizo un sentido llamado a todos los colombianos para que se unan en oración por la salud de su hijo, Kbeto Zuleta. A su salida de la Clínica Iberoamérica de Barranquilla, el artista expresó su confianza en Dios y su deseo de que su hijo pueda superar el difícil proceso de salud que atraviesa.

“Confiando en Dios y pidiendo a todos los colombianos que oren por mi hijo para que mi hijo salga adelante en este proceso”, expresó Poncho Zuleta.

Al ser consultado sobre lo que le han dicho los médicos, Poncho Zuleta respondió con una palabra: “Esperanza, esperanza”.

El artista también recibió mensajes de apoyo y muestras de solidaridad por parte de las personas que lo esperaban a las afueras de la clínica.

Cabe recordar que Kbeto Zuleta se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, luego de resultar herido en el accidente de tránsito ocurrido el pasado lunes, en el que también resultaron lesionadas otras 20 personas.

Hasta el momento, la Clínica Iberoamérica no ha emitido un comunicado oficial que detalle su condición médica actual ni la evolución de su estado de salud.