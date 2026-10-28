Piden investigar presuntas intimidaciones contra mujeres cerca de universidades en Barranquilla

La preocupación por la seguridad de las mujeres en Barranquilla se mantiene ante las alertas por presuntas intimidaciones contra estudiantes universitarias y otras denuncias de violencia que requieren la atención de las autoridades.

La concejal Heidy Barrera solicitó a la Policía Metropolitana y a la Fiscalía investigar los reportes de jóvenes que aseguran haber sido abordadas por hombres desconocidos en los alrededores de las universidades en la carrera 54.

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De acuerdo con la cabildante, algunas estudiantes se han puesto en contacto con ella para advertir sobre situaciones en las que hombres se les acercarían con el pretexto de pedirles una dirección y posteriormente las intimidarían.

“Me encuentro bastante preocupada porque algunas estudiantes de Unisimón me han contactado porque hay un grupo de hombres que se les acercan a pedirles una dirección y luego las intimidan”, manifestó Barrera.

La concejal también señaló que entre las versiones conocidas se menciona una posible red de trata de personas, hipótesis que, hasta el momento, no ha sido confirmada por las autoridades.

“Se habla de una posible red de trata de personas, entonces hago un llamado a la Policía y Fiscalía para que comiencen a indagar sobre este caso”, expresó.

Piden reforzar la seguridad dentro y fuera de las universidades

A esta alerta se sumó Alejandra Moreno, defensora de los derechos de las mujeres, quien pidió a las autoridades y a las instituciones de educación superior fortalecer las medidas de prevención y vigilancia para proteger a las estudiantes.

Moreno advirtió sobre reportes de mujeres que habrían sido abordadas por desconocidos que les preguntan por direcciones. También llamó la atención sobre la alerta relacionada con un vehículo que presuntamente estaría vigilando zonas cercanas a las universidades.

“Salir de clase no debería ser una sentencia de miedo”, expresó la defensora, al insistir en que las jóvenes deben contar con condiciones de seguridad tanto en los alrededores como dentro de los campus universitarios.

Por ello, solicitó reforzar los controles, activar campañas preventivas y establecer mecanismos que permitan identificar posibles amenazas y atender oportunamente las denuncias.