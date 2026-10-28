Air-e anuncia cortes de energía este jueves en Barranquilla: conozca los barrios y horarios

La empresa Air-e Intervenida realizará este jueves 29 de octubre trabajos de mantenimiento, adecuación de redes y cambio de elementos eléctricos en distintos sectores de Barranquilla y zonas cercanas a Puerto Colombia. Las labores implicarán interrupciones programadas del servicio de energía en varios barrios y sectores residenciales y comerciales, por lo que se recomienda a los usuarios tener en cuenta los horarios establecidos.

Sectores de La Sierra, Los Olivos y Compuertas

En el barrio La Sierra, los trabajos se ejecutarán entre las 8:12 a. m. y las 4:40 p. m., con suspensión del servicio en las calles 50 a la 55, entre las carreras 12 y 13B.

Por su parte, en Los Olivos, se realizarán obras en las redes eléctricas entre las 8:13 a. m. y las 4:00 p. m., en las calles 108 a la 109E, entre las carreras 13A y 25B. Asimismo, en la vía de Santa Lucía a Santa Rosa, sector Compuertas, se cambiarán elementos eléctricos entre las 8:30 a. m. y las 4:00 p. m.

Mantenimiento eléctrico en el norte de Barranquilla

La programación también contempla trabajos de mantenimiento en las subestaciones eléctricas de los edificios Vizcaya, La Castellana y Reserva de San Bernardo. Para facilitar estas labores, se suspenderá el servicio en la calle 100 con carrera 5, entre las 9:20 a. m. y las 4:50 p. m., y en la carrera 52 con calle 98, entre las 9:20 a. m. y las 5:55 p. m.

Adicionalmente, se realizarán maniobras breves entre las 8:50 a. m. y las 9:20 a. m., y entre las 4:50 p. m. y las 5:10 p. m., en sectores comprendidos entre las calles 98 y 110, entre las carreras 51B y 56, así como en el corredor vial hacia Puerto Colombia, en el sector Mallorquín y la estación de servicio Texaco Mallorquín.

Cortes temporales en Buenavista y zonas aledañas

Air-e también anunció interrupciones temporales entre las 8:14 a. m. y las 8:50 a. m., y entre las 5:20 p. m. y las 5:55 p. m., en sectores de las calles 98 a la 100, entre las carreras 52 y 53. Las áreas comprendidas incluyen el centro comercial Buenavista, Jumbo, el Boulevard de la 99 y el conjunto residencial Balcones del Parque.

La empresa recomendó a los usuarios de los sectores mencionados estar atentos a la programación, debido a que los trabajos requieren suspensiones del suministro eléctrico durante los horarios establecidos.