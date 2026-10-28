Sogamoso invierte $350.000 millones en infraestructura: así avanzan las obras

El acalde de Sogamoso, Mauricio Barón Granados, hace inspección de las obras de manera periódica / Foto: Alcaldía de Sogamoso.

Sogamoso

Sogamoso avanza en un plan de renovación urbana que contempla inversiones cercanas a los 350.000 millones de pesos en infraestructura. Así lo aseguró el alcalde Mauricio Barón Granados, quien reconoció que la planeación, los trámites administrativos y las condiciones climáticas han representado dificultades para la ejecución, aunque afirmó que los proyectos presentan avances significativos.

“Nosotros tuvimos un plan de desarrollo muy ambicioso. En este momento estamos en una inversión en infraestructura cercana a los 350 mil millones de pesos, en un ejercicio de renovación urbana muy potente que seguramente va a poner a Sogamoso en un escenario de mayor y mejor competitividad”, manifestó el mandatario.

Sobre las inquietudes ciudadanas frente a la duración de las obras, Barón señaló que la percepción ha cambiado a medida que la comunidad observa los trabajos de pavimentación, instalación de adoquines, construcción de andenes y edificaciones. Sin embargo, advirtió que los procedimientos administrativos siguen siendo un obstáculo.

“Lo más complejo yo creo que es la hiper burocratización del Estado. Estamos en un modelo excesivamente burocratizado, en donde todos los trámites para la ejecución de los recursos terminan siendo muy complejos y demorando toda la ejecución de las obras”, afirmó.

El alcalde también explicó que las lluvias de mayo y junio generaron retrasos, pero sostuvo que las condiciones han mejorado y que los programas de infraestructura mantienen avances importantes.

Seguridad: reducción de homicidios y fleteos

En materia de seguridad, el mandatario aseguró que algunos delitos han disminuido durante su administración. Según las cifras entregadas por Barón, Sogamoso pasó de registrar 14 homicidios en 2024 a cuatro en el periodo que reportó durante la entrevista. También indicó que los casos de fleteo bajaron de siete a cero.

El alcalde señaló que uno de los principales desafíos actuales está relacionado con el consumo de sustancias psicoactivas y el microtráfico, por lo que planteó la necesidad de combinar acciones de control con estrategias de educación, cultura ciudadana y prevención.

“Por un lado tenemos que atacar el microtráfico, que es el fenómeno principal, y por otro lado aumentar los asuntos que tienen que ver con la educación, la formación, la cultura ciudadana y los controles sociales”, expresó.

Agregó que la prevención debe enfocarse especialmente en evitar que más niños y jóvenes ingresen al consumo de drogas, además de promover respuestas sociales frente a esta problemática.

Gestión de recursos ante el Gobierno Nacional

Frente a los proyectos pendientes, Mauricio Barón aseguró que su administración ha adelantado gestiones ante entidades nacionales y cuenta con iniciativas que se encuentran en fase tres.

“Yo veo buena disposición del Gobierno Nacional. En este momento hay una coyuntura muy particular y es la finalización del año fiscal y la proyección del nuevo presupuesto, el presupuesto de 2027, pero hemos trabajado de manera articulada con las entidades”, indicó.

La administración municipal busca que estas gestiones permitan avanzar en nuevos proyectos, mientras continúa la ejecución del plan de infraestructura y las acciones de seguridad y prevención en Sogamoso.