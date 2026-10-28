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“Es apartheid y segregación”: activista sobre violencia de colonos y policía israelí en Cisjordania

La población palestina en Cisjordania ha padecido históricamente la violencia surgida en el extremismo de los colonos israelíes de los asentamientos en la zona, una situación recrudecida por el actuar de la Policía y la política guerrerista de Benjamin Netanyahu.

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El activista palestino y defensor de derechos humanos, nominado al premio Nobel 2025, Issa Amro, habló con 6AM W de Caracol Radio sobre la realidad que viven día a día las personas en Cisjordania y la expectativa que hay de cara a los movimientos políticos en Israel.

¿Qué expectativas hay para Palestina frente a las elecciones en Israel?

Issa Amro destacó que, aunque es deseable y Palestina guarda la esperanza de una salida de Netanyahu del poder, las expectativas del fin de la guerra no son muy altas, dado que considera que para los líderes israelíes esta no es una opción atractiva.

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“Desafortunadamente, el gobierno israelí no va a cambiar mucho para nosotros porque la mayoría de sus líderes no quieren la paz; para ellos, la paz no es una opción y la ocupación les genera ganancias. Se benefician de la ocupación, así que, ¿por qué iban a hacer la paz?“, lamentó el activista.

También se refirió a la figura del presidente estadounidense Donald Trump, de quien considera, junto a Netanyahu, forman un peligroso binomio que afecta radicalmente el futuro de los palestinos.

“Tenemos dos esperanzas ahora: que Netanyahu deje el poder y que los votos en el Congreso limiten el poder de Trump para hacer guerras. Son dos líderes fanáticos y extremistas que están causando inestabilidad en Cisjordania”, señaló.

Escuchar la entrevista completa:

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