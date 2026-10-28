Estos son los proyectos que busca Santander priorizar ante el Ministerio de Transporte

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Bucaramanga

Este viernes 30 de octubre estará en Bucaramanga la ministra de transporte, Elsa Noguera, escuchando a las diferentes autoridades en el departamento de Santander sobre los proyectos que se deberían priorizar desde esta cartera para esta región del país.

La bancada de Santander en el Congreso de la República se ha reunido en diferentes ocasiones con gremios, alcaldes y comunidad para conocer los proyectos que requiere el departamento en temas de infraestructura vial.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, indicó que en este encuentro que se tendrá con la ministra, se busca priorizar proyectos como la navegabilidad por el río Magdalena, la vía Yuma-Barrancabermeja y el anillo vial externo metropolitano, que aseguró el mandatario él mismo expondrá pues aseguró que hay mucha desinformación al respecto.

“La navegabilidad del río Magdalena, la vía Yuma, la vía Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga, la vía Bucaramanga - San Alberto, la vía que comunica a Floridablanca con Pamplona, el aeropuerto Palonegro, el aeropuerto internacional de Barrancabermeja”, indicó el mandatario departamental.

Se espera entonces que con la presentación que se haga desde el departamento se puedan priorizar algunos proyectos desde el Ministerio de Transporte.