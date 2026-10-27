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27 oct 2026 Actualizado 19:19

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Tunja

Sogamoso activa medidas especiales para Halloween: conozca los cierres y restricciones

Con Halloweek, el municipio tendrá una semana de actividades gratuitas en el parque El Laguito, mientras el Decreto 470 de 2026 establece controles para proteger a las familias y garantizar la movilidad.

Parque de la Villa de Sogamoso, Boyacá.

Parque de la Villa de Sogamoso, Boyacá.

Parque de la Villa de Sogamoso, Boyacá.

César Correal

Tunja
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Sogamoso

Sogamoso se prepara para vivir una celebración de Halloween que se extenderá durante una semana. La iniciativa Halloweek: “donde el alma de niño renace”, impulsada por la Administración Municipal, tendrá como escenario el parque El Laguito y busca promover la recreación familiar, la participación cultural y los emprendimientos locales.

Sin embargo, quienes participen deberán tener en cuenta las medidas de seguridad y movilidad establecidas mediante el Decreto 470 de 2026.

Entre las principales restricciones está la prohibición de caravanas, rodadas y piques desde las 6:00 de la mañana del viernes 30 de octubre hasta las 6:00 de la tarde del lunes 2 de noviembre. También se restringirá la circulación de motocicletas con acompañante mayor de 14 años desde las 6:00 de la tarde del viernes hasta las 5:00 de la mañana del lunes, con las excepciones contempladas en el decreto.

En materia vial, el viernes 30 y el sábado 31 de octubre se cerrará la calle 21, entre carreras 12 y 11, de 4:00 de la tarde a 10:00 de la noche. El sábado, durante el mismo horario, también estará cerrada la carrera 11, entre calles 16 y 23.

Las disposiciones incluyen la prohibición de pólvora y elementos pirotécnicos, así como de lanzar espuma, harina, huevos, pintura o agua contra personas, animales o bienes ajenos. Además, se establecen medidas para proteger a niños, niñas y adolescentes frente al consumo de alcohol y otras sustancias.

La Alcaldía recomendó a las familias acompañar a los menores durante los recorridos, revisar los dulces que reciban y llevar información de contacto. También pidió a los conductores planear sus desplazamientos y atender las indicaciones de las autoridades.

La ciudadanía puede consultar el decreto completo en la página oficial de la Alcaldía: www.sogamoso-boyaca.gov.co.

Restricciones de la Alcaldía de Sogamoso para Halloween.

Restricciones de la Alcaldía de Sogamoso para Halloween.

Restricciones de la Alcaldía de Sogamoso para Halloween.

Restricciones de la Alcaldía de Sogamoso para Halloween.

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