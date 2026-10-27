Sogamoso activa medidas especiales para Halloween: conozca los cierres y restricciones

Sogamoso

Sogamoso se prepara para vivir una celebración de Halloween que se extenderá durante una semana. La iniciativa Halloweek: “donde el alma de niño renace”, impulsada por la Administración Municipal, tendrá como escenario el parque El Laguito y busca promover la recreación familiar, la participación cultural y los emprendimientos locales.

Sin embargo, quienes participen deberán tener en cuenta las medidas de seguridad y movilidad establecidas mediante el Decreto 470 de 2026.

Entre las principales restricciones está la prohibición de caravanas, rodadas y piques desde las 6:00 de la mañana del viernes 30 de octubre hasta las 6:00 de la tarde del lunes 2 de noviembre. También se restringirá la circulación de motocicletas con acompañante mayor de 14 años desde las 6:00 de la tarde del viernes hasta las 5:00 de la mañana del lunes, con las excepciones contempladas en el decreto.

En materia vial, el viernes 30 y el sábado 31 de octubre se cerrará la calle 21, entre carreras 12 y 11, de 4:00 de la tarde a 10:00 de la noche. El sábado, durante el mismo horario, también estará cerrada la carrera 11, entre calles 16 y 23.

Las disposiciones incluyen la prohibición de pólvora y elementos pirotécnicos, así como de lanzar espuma, harina, huevos, pintura o agua contra personas, animales o bienes ajenos. Además, se establecen medidas para proteger a niños, niñas y adolescentes frente al consumo de alcohol y otras sustancias.

La Alcaldía recomendó a las familias acompañar a los menores durante los recorridos, revisar los dulces que reciban y llevar información de contacto. También pidió a los conductores planear sus desplazamientos y atender las indicaciones de las autoridades.

La ciudadanía puede consultar el decreto completo en la página oficial de la Alcaldía: www.sogamoso-boyaca.gov.co.

Restricciones de la Alcaldía de Sogamoso para Halloween. Ampliar Restricciones de la Alcaldía de Sogamoso para Halloween. Cerrar

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