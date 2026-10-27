Alcaldía de Tunja anuncia $300 millones para reforzar la seguridad vial y revisar el pico y placa

El alcalde de Tunja, Rafael Acevedo, se reunió con el gremio de los taxistas que protestaron por la carrera 9na.

Tunja

Luego de más de dos horas de reunión entre el alcalde de Tunja, Rafael Acevedo Pedroza, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, y representantes del gremio de taxistas, se anunciaron acuerdos para avanzar en soluciones a las problemáticas de movilidad y seguridad vial de la capital boyacense.

Uno de los compromisos es la firma de un convenio para revisar nuevamente el pico y placa y evaluar medidas administrativas relacionadas con la movilidad. Según el mandatario, se esperan resultados en aproximadamente mes y medio para tomar decisiones sobre este tema.

“Un convenio que se debe hacer o que se está haciendo y que habrá firmado esta semana para mirar otra vez el tema del pico y placa en la ciudad y para ver los temas de movilidad”, aseguró Acevedo.

Otro de los anuncios es el aporte de 300 millones de pesos por parte de la Gobernación de Boyacá para fortalecer la seguridad vial y apoyar el trabajo conjunto entre la Policía Nacional y el Instituto de Tránsito de Tunja. De acuerdo con el alcalde, este convenio comenzaría a operar el primero de noviembre.

“El señor gobernador se comprometió a firmar un convenio para reforzar la seguridad de movilidad aquí en Tunja. Entonces, nos va a ayudar con 300 millones de pesos”, señaló el mandatario.

Durante el encuentro también se abordó el funcionamiento de las plataformas digitales de transporte. Acevedo indicó que estas deben ajustarse a las normas para operar legalmente y advirtió que su control hará parte de las medidas que se adelanten en la ciudad.

En cuanto al servicio de taxi, el alcalde confirmó que ya funcionan tres aplicaciones que permiten a los conductores vincularse a la plataforma que más les convenga. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para utilizar servicios autorizados y con las garantías correspondientes.

Finalmente, Acevedo aseguró que el diálogo permitió avanzar en los compromisos con los taxistas e insistió en que las diferencias deben resolverse mediante la concertación, sin recurrir a vías de hecho.