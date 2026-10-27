UPTC realizará consultas para elegir candidatos a la rectoría el 4 y 5 de noviembre

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) realizará el 4 y 5 de noviembre las consultas estamentarias para definir los candidatos que avanzarán en el proceso de designación de rector para el periodo 2027-2030.

La primera jornada será el miércoles 4 de noviembre, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, con votación presencial para los graduados habilitados en el censo electoral. En Tunja, el punto principal será el Coliseo Cubierto Municipal, donde se instalarán 16 mesas. También habrá puestos de votación en las sedes de Sogamoso, Duitama, Chiquinquirá, Bogotá, Garagoa, Soatá, Aguazul y Puerto Boyacá.

El jueves 5 de noviembre, en el mismo horario, votarán mediante el sistema electrónico los estudiantes de pregrado y posgrado, docentes escalafonados y trabajadores habilitados, incluidos empleados de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción, así como trabajadores oficiales protegidos por convención colectiva.

De acuerdo con el cronograma institucional, los resultados de las consultas permitirán seleccionar dos candidatos del estamento estudiantil, dos de los graduados, dos del personal administrativo y cuatro de los docentes escalafonados. Estos aspirantes pasarán al Consejo Superior Universitario, que tiene prevista para el 19 de noviembre la sesión en la que se designará al rector de la UPTC para los próximos cuatro años.