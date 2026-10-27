Lula respondió a Abelardo De la Espriella y planteó una agenda conjunta entre Brasil y Colombia. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Anadolu / Colaborador) / Anadolu

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió públicamente a un mensaje del mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella, y aseguró que las diferencias ideológicas no deben impedir el trabajo conjunto entre ambos países.

En su mensaje, Lula defendió el respeto por las decisiones democráticas y propuso avanzar en una agenda bilateral centrada en desarrollo sostenible, lucha contra el crimen organizado e integración económica.

“La voluntad del pueblo es soberana”

La respuesta del mandatario brasileño se produjo después de que De la Espriella cuestionara el respaldo que Lula dio durante la campaña presidencial colombiana a Iván Cepeda y recordara que él, a su vez, apoyó a Jair Bolsonaro y a Flávio Bolsonaro en Brasil.

El presidente colombiano aseguró que ni Lula decide por los colombianos ni él por los brasileños y defendió que son los ciudadanos de cada país quienes determinan los resultados electorales.

“Presidente Abelardo de la Espriella, la voluntad del pueblo es soberana. Ninguna diferencia ideológica debe estar por encima del respeto mutuo”, respondió Lula.

Brasil propone trabajar con Colombia en seguridad y economía

El presidente brasileño aseguró estar “plenamente abierto” a trabajar con Colombia en asuntos de interés común.

Entre las prioridades mencionó el desarrollo sostenible, la lucha contra el crimen organizado y la integración económica entre ambos países.

“Vamos a trabajar juntos para avanzar en una amplia agenda que atienda los intereses de nuestros pueblos”, señaló Lula.

“Seguimos adelante”, concluyó.