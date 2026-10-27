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Miguel Castellanos no tenía escoltas cuando fue asesinado: Secretario Seguridad Norte de Santander

En 6 AM W de Caracol Radio, estuvo el secretario de seguridad de Norte de Santander, George Quintero, quien se refirió al asesinato de Miguel Castellanos y afirmó que, de acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el exfuncionario no contaba con escoltas en el momento del crimen.

“Sabemos que el tema del sicariato en Norte de Santander ha crecido de una manera bastante alarmante”, afirmó el funcionario.

El secretario reconoció que las autoridades esperan avances más rápidos en las investigaciones de este tipo de crímenes, aunque precisó que el esclarecimiento corresponde a los organismos judiciales competentes.

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¿Cómo ocurrió el asesinato de Miguel Castellanos en Cúcuta?

De acuerdo con la información preliminar conocida por las autoridades a través de la familia, Miguel Castellanos se encontraba en otra ciudad y se trasladó a Cúcuta para atender una situación familiar relacionada con la enfermedad de uno de sus hermanos.

Durante el recorrido hacia su vivienda, ubicada cerca del lugar de los hechos, habría ocurrido una situación que lo llevó a detener su camioneta y descender del vehículo. Según el relato conocido por las autoridades, alguien pudo haberlo llamado o golpeado el automotor antes de que se produjera la agresión.

“Alguien lo llamó, alguien, dicen que golpearon la camioneta y él se bajó”, explicó el secretario de Gobierno de Norte de Santander al referirse a las primeras versiones recopiladas.

Secretario advirtió por el aumento del sicariato en Norte de Santander

Más allá de este caso, el secretario de Gobierno manifestó su preocupación por la situación de seguridad en Cúcuta y su área metropolitana, donde, según indicó, el sicariato se ha convertido en un problema persistente.

El secretario reconoció que las autoridades esperan avances más rápidos en las investigaciones de este tipo de crímenes, aunque precisó que el esclarecimiento corresponde a los organismos judiciales competentes.

Por ahora, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar quiénes participaron en el asesinato de Miguel Castellanos, establecer los móviles del ataque y verificar si existen antecedentes o circunstancias que permitan explicar el crimen.

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