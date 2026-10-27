Por Halloween en Duitama prohíben caravanas, parrillero en moto y habrá toque de queda para menores

Los aspirantes a la Alcaldía de Duitama expresaron dudas sobre la postulación de la esposa del exalcalde José Luis Bohórquez, señalando posibles intereses políticos

Duitama

El documento establece la prohibición de las caravanas de motociclistas, el parrillero en moto y la restricción para que los menores de 18 años estén en las calles, entre otras medidas.

En el artículo primero se prohíbe entre el 31 de octubre y 01 de noviembre la venta, comercialización, distribución, transporte y utilización de harina, maicena, agua, espuma, talco, aerosol, y demás sustancias similares en espacio público, que atenten contra la integridad de las personas.

Así mismo se prohíbe entre el 31 de octubre y 01 de noviembre el porte de armas traumáticas, de fogueo, paintball, similares o réplicas que generen agresiones físicas a las personas.

El documento prohíbe también la circulación de motocicletas con parrillero desde las 2 de la tarde del 31 de octubre hasta las 6 de la mañana del lunes 02 de noviembre.

De igual manera la alcaldesa de Duitama prohíbe toda clase de caravanas, desfiles, concentraciones y cualquier tipo de aglomeración donde participen vehículos automotores y que no cuenten con los debidos permisos de la Administración municipal, bomberos, gestión del riesgo y demás permisos otorgados por las autoridades competentes, tanto para el uso de las vías como para el uso del espacio público.

El Decreto expedido por la administración municipal de Duitama también toma medidas para evitar que los niños estén en la calle durante las celebraciones de Halloween.

En el artículo quinto del Decreto, “restringir la permanencia o circulación de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años; en plazas, parques o andenes, calles, avenidas, miradores, vías peatonales y demás lugares considerados de uso público у establecimientos de comercio abiertos al público en la jurisdicción del Municipio de Duitama desde las 10 de la noche del 31 de octubre hasta las 6 de la mañana del 01 de noviembre y desde las 10 de la noche del 01 de noviembre hasta las 6 de la mañana del lunes festivo 2 de noviembre”.

Eso sí, aclara la alcaldía en el Decreto de qué forma se permitirá que los niños estén en las calles.

“Los niños, niñas y adolescentes sólo podrán circular cuando se encuentren en compañía de cualquiera de los padres o Representante Legal, para fines de urgencias de salud, cumplimiento de citas médicas debidamente acompañados y asistencia a diligencias de orden judicial”.

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