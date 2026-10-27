Tunja solicita mayor apoyo de la Nación y el departamento para financiar el PAE de 2027

La Administración municipal proyecta contratar inicialmente 120 días del programa, con una inversión cercana a los $11.000 millones.

Tunja

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Tunja tendría un costo de entre $17.800 y $18.000 millones durante 2027. Ante esta proyección, la Administración municipal busca aumentar los aportes del Gobierno nacional y recuperar el respaldo financiero de la Gobernación de Boyacá para garantizar la alimentación de aproximadamente 16.500 estudiantes.

El secretario de Educación de Tunja, José Alberto Moreno Villamil, explicó que el programa cuenta en la actual vigencia con un presupuesto cercano a los $17.500 millones, de los cuales el municipio aporta alrededor de $7.000 millones y la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA), cerca de $9.000 millones. El presupuesto se complementa con recursos del Sistema General.

“Estamos pensando que el PAE del año 2027 está en el orden de los 17.800, 18.000 millones”, señaló, quien explicó que, aunque aumentan los costos de los alimentos, la disminución de la matrícula escolar influye en el presupuesto proyectado.

Piden al gobernador Carlos Amaya retomar su apoyo

Moreno Villamil solicitó al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, volver a contribuir financieramente con el programa, luego de que el municipio no recibiera ese respaldo durante la presente vigencia.

“Yo desde aquí le pido al gobernador Amaya, que yo sé que le escucha a esta emisora, que le vuelva a ayudar a Tunja”, manifestó.

Asimismo, indicó que la Administración municipal busca gestionar un incremento en los recursos de la UApA, para que su aporte pase de aproximadamente $9.000 millones a $11.000 millones.

El funcionario agregó que una mayor inversión permitiría atender otras necesidades, como la compra de menaje para los comedores escolares, cuyas condiciones de dotación requieren mejoras.

Contratación inicial por 120 días

Ante las limitaciones presupuestales, el municipio contempla contratar inicialmente el servicio por 120 días, con una inversión cercana a los $11.000 millones.

“Esos 120 días nos van a valer cerca de 11.000 millones de pesos”, explicó, quien espera que durante 2027 se concrete un mayor respaldo de la Nación y el departamento para garantizar la continuidad del programa.

“Esperemos que el otro año nuestro gobernador, nuestra UApA, nos den un oxígeno frente al tema”, concluyó.