“El periodismo y libertad de información son fundamentales para los ciudadanos”: Anthony Bellanger

Tunja

Anthony Bellanger, secretario general de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), organización que representa a más de 600.000 trabajadores de prensa en 150 países, visitó Colombia para abordar los desafíos que enfrenta el ejercicio periodístico, especialmente en materia de seguridad, protección y libertad de prensa.

El dirigente señaló que Colombia continúa siendo un país de especial preocupación por las amenazas y los asesinatos de periodistas. Según las cifras que compartió, la FIP tiene registro de dos comunicadores asesinados en el país desde el 1 de enero de 2026 y analiza un tercer caso que aún no ha podido confirmar plenamente.

“Tenemos dos periodistas asesinados desde el 1 de enero aquí en Colombia y en un tercero no estamos totalmente seguros, porque tenemos muchos criterios en nuestra lista de periodistas asesinados”, aseguró Bellanger.

El secretario general también destacó que la FIP adelanta desde 2018 negociaciones en las Naciones Unidas para lograr una convención internacional que comprometa a los Estados con la seguridad y la protección de los periodistas. Sin embargo, reconoció que el proceso ha enfrentado dificultades y retrasos, entre ellos los ocasionados por la pandemia del COVID-19.

“Pedimos a los países de proteger a los periodistas porque la primera misión de los periodistas es informar a la población, pero es muy difícil en Colombia, en particular. No solamente en Colombia, sino en América del Sur”, manifestó.

Bellanger advirtió, además, que los ataques contra periodistas y los cuestionamientos a los medios de comunicación por parte de sectores de poder pueden generar temor, autocensura e impunidad, afectando no solo a quienes ejercen la profesión, sino también a la ciudadanía.

“Cuando un periodista está atacado, los otros periodistas dicen: ‘No quiero continuar esta profesión porque es muy peligrosa’. Y la consecuencia directa es para el pueblo, para la población de su país, porque uno de los derechos de los ciudadanos es estar bien informado”, afirmó.

Finalmente, insistió en que la libertad de información es un componente esencial de la democracia y que garantizar condiciones seguras para los periodistas es una responsabilidad de los Estados, pues la ciudadanía necesita información veraz y oportuna para comprender lo que ocurre en su entorno.