Mujer fue asesinada por su pareja sentimental en Suba

Durante la madrugada de este martes 27 de octubre las autoridades fueron alertadas por la comunidad del barrio Villa María en la localidad de Suba, sobre una pelea que se estaría presentando al interior de un apartamento; a su llegada encuentran a una mujer de 28 años con múltiples heridas por arma cortopunzante, los uniformados la trasladan inmediatamente al hospital de Suba, sin embargo, minutos después pierde la vida por la gravedad de sus heridas.

“La zona de atención es alertada sobre una riña al interior de una vivienda. Al llegar al lugar los uniformados encuentran a una mujer lesionada con heridas, al parecer, de arma cortopunzante. De inmediato es trasladada a un centro asistencial, donde por la gravedad de las heridas fallece”, aseguró el Teniente Coronel Juan Arango, Oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El agresor, un hombre de 30 años de edad, quien intentó esconderse, fue capturado por las autoridades antes de que abandonara el conjunto residencial donde vivían y fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por el delito de feminicidio.

Este se suma al caso más reciente de feminicidio en Bogotá, que también ocurrió en Aures II, la localidad de Suba, cuando las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de María Carolina Tardecilla, de 27 años, luego de ser reportada como desaparecida el fin de semana anterior a su muerte.

Durante enero y julio de 2026 en la ciudad se han reportado 11 feminicidios en Bogotá, dos casos menos que en el mismo periodo del año anterior.